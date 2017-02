Der Vorwurf kommt immer wieder. Die Gemeinden würden mit Verkehrsbussen ihre Budgets frisieren. Um die Defizite zu glätten, müssten Autofahrer herhalten. Sie seien willkommene Milchkühe, die es zu melken gelte.

Aber werden die Budgets tatsächlich aufpoliert mit Bussen? Ein Vergleich aller grösseren 14 Baselbieter Gemeinden, die schon seit längerem selber Radarkontrollen durchführen dürfen, zeigt: Die Gemeinden kassieren sehr wohl immer mehr Bussgelder. Seit 2012 sind die Einnahmen aus Kontrollen des ruhenden (Parkieren) und rollenden (Geschwindigkeit) Verkehrs stark gestiegen. Vergleicht man die Beträge in den Rechnungen 2012 mit denjenigen in den Budgets 2017, so kommt man auf ein Plus von rund 63 Prozent. Die Unterschiede innerhalb der Gemeinden sind jedoch riesig. An einigen Orten sinken die Einnahmen gar. Und zieht man den Spitzenreiter Arlesheim (+500 %) ab, beträgt das generelle Wachstum «nur» noch rund 24 Prozent.

Die rege Bussentätigkeit erregt Unmut. Zum Beispiel in Aesch. Die FDP-Ortspartei spricht von «Gipfelibussen». Die Gemeindepolizei würde regelmässig zwischen 9 und 10 Uhr morgens ausschwärmen, um Handwerker zu erwischen, die versehentlich falsch parkiert hätten. Die Busseneinnahmen im Budget müssten halbiert werden, forderte die Aescher FDP per Antrag an der jüngsten Gemeindeversammlung. Damit kam sie zwar nicht durch, doch blieb der Eindruck: Aesch gehts finanziell gut – auch dank den Bussen.

Oder zehn Kilometer weiter nördlich, in Birsfelden. Seit Mai sind einige Gemeindestrassen temporär für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Gemeinde kommt nicht mehr nach mit Strafzettel verteilen. An der Gemeindeversammlung waren nicht alle erfreut über den Reibach. Im Vorraum schimpfte ein Teilnehmer, man veranstalte eine «Bussen-Orgie».

Verfünffachung in fünf Jahren

Birsfelden ist denn auch die Bussen-Hauptstadt im Kanton Baselland. Pro Einwohner nahm die Gemeinde 2015 (neuere Zahlen liegen noch nicht vor) rund 34 Franken ein. Danach folgen Münchenstein und Reinach, mit 27.50 und 27.40 Franken pro Kopf. Gewisse Erklärungsmuster bieten die Zahlen. Bei den Gemeinden mit hohen Erträgen aus Verkehrsbussen handelt es sich fast ausnahmslos um solche mit hohem Parkierungsdruck, heisst: Sie grenzen an Basel. Es sind dies Birsfelden, Münchenstein, Reinach, Binningen, Bottmingen, Muttenz. Grosse Ausnahme ist Allschwil.

Beim Wachstum der Busseneinnahmen ist Arlesheim top. Innerhalb von fünf Jahren sollen die Busseneinnahmen um 527 Prozent steigen – so die Budgetvorgabe. Auf Rang zwei folgt Aesch (+79,1 Prozent). Es gibt aber auch Minuswerte.

«Anstieg leicht erklärbar»

Den Ausreisser Arlesheim erklärt Gemeindepräsident Markus Eigenmann (FDP) dadurch, dass die Gemeinde «erst» seit 2015 selber blitzen dürfe. Zudem wurde im Domdorf 2013 in den Quartieren flächendeckend Tempo 30 eingeführt. «Wir haben nach einer entsprechenden Petition die Gummischwellen wieder abmontiert. Seither überwachen wir die Einhaltung der Geschwindigkeit mit Radar, das führt zu höheren Einnahmen.» Laut Eigenmann verdiene die Gemeinde aber fast nichts mit den Kontrollen. «Eine externe Firma führt sie durch, der Aufwand ist sehr hoch.»

In Aesch zeigen die angeblichen «Gipfeli-Bussen» keinen grossen Niederschlag in der Kasse. Die Gemeinde bewegt sich im Mittelfeld bei den Busseneinnahmen pro Kopf. Beim Wachstum hingegen rangiert Aesch an dritter Stelle. Gemeinderat Paul Svoboda (SP) sagte an der Dezember-Gemeindeversammlung, der Anstieg sei «leicht erklärbar»: Aesch habe Tempo-30-Zonen in den Wohnquartieren eingeführt. Diese müsse man überwachen – auch, wenn die Budgetziele bereits im September erreicht worden seien. «Was soll die Gemeindepolizei denn sonst tun? Einfach Däumchen drehen?»