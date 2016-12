Der Landrat will den von der Regierung beschlossenen Leistungsabbau bei den zivilen Trauungen nicht hinnehmen – im Gegenteil: Die Baselbieter Schlösser sollen mit einem «innovativen Angebot» als Location zum Heiraten wiederbelebt werden. Der Landrat hat nach einer launigen, angesichts des Themas zum Glück nicht todernsten Debatte mit 67 zu 10 Stimmen bei 3 Enthaltungen einen Vorstoss von Andrea Kaufmann (FDP, Waldenburg) überwiesen.

Kanton als Kirchen-Ersatz

«Ich fände es schade, wenn es der Kanton nicht schaffen würde, mehr aus unseren Schlössern zu machen», sagte Kaufmann. Den geplanten Abbau des staatlichen Angebots bei den Trauungen kritisierte sie. Ab 2017 werden Trauungen aus Spargründen nur noch auf dem Zivilstandsamt in Arlesheim sowie auf den vier Schlössern Binningen, Bottmingen, Ebenrain und Wildenstein vorgenommen; sechs Gemeinde-Trausäle fallen weg. Und auf den Schlössern kann man nur noch an zwölf festgelegten Tagen im Jahr heiraten – jeweils donnerstags.

Die Regierung lasse ausser acht, dass für viele Brautpaare zivile Trauungen die einzige Möglichkeit sei, in festlichem Rahmen zu heiraten, gab Kaufmann zu bedenken. Immerhin sind

42 Prozent der Baselbieterinnen und Baselbieter nicht Mitglied einer Landeskirche. Wildenstein oberhalb Bubendorf sei kürzlich von der «Schweizer Illustrierten» zu einem der romantischsten Hochzeitsschlösser der Schweiz erkoren worden. Ein gutes Angebot könnte einen zusätzlichen Ertrag für den Kanton abwerfen.

Damit hatte Kaufmann das prägende Stichwort geliefert: «Romantik in Ehren. Aber jetzt fangen wir an, irrational zu werden», sagte der zuständige Regierungsrat Isaac Reber. Weder habe der Kanton die Aufgabe, als Kirchen-Ersatz noch als Event-Manager tätig zu sein. Der Aufwand für auswärtige Trauungen sei für den Kanton sehr hoch, gab Reber zu bedenken, und er verwies darauf, dass die Höhe der Gebühren vom Bundesrecht vorgegeben sei.

Wenn der Amtsschimmel wiehert

Dies wiederum brachte Rolf Richterich (FDP, Laufen) in Rage: «Aus dieser Antwort wiehert der Amtsschimmel – und zwar im Quadrat.» Gewiss sei für die eigentliche Trauung der Gebührenrahmen vorgegeben. Doch könne der Kanton via Schlossmieten und anderes das nötige Geld reinholen. Sara Fritz (EVP, Birsfelden) blies ins selbe Horn, indem sie feststellte, dass andere Kantone bei Trauungen um einiges kreativer seien. Marc Schinzel (FDP, Binningen) und Linard Candreia (SP, Laufen) verwiesen darauf, dass der Kanton mit den Schlosstrauungen Standortförderung betreiben könnte. «Die Solothurner wissen, wie es funktioniert: Die bieten sogar an einem Freitag Schlosstrauungen an. Dabei hätten wir die viel schöneren Locations», sagte Schinzel.

Schliesslich appellierte Hans-Jürgen Ringgenberg (SVP, Therwil) an die grossen Gefühle: «Wir brauchen mehr Romantiker im Landrat.» Ihm müsse niemand sagen, der Kanton habe keine Gestaltungsmöglichkeiten. Wenn ein Paar 800 Franken ausgeben wolle, damit man ihm den roten Teppich ausrolle, dann solle dies möglich sein. «Schliesslich heiratet man nur einmal», sagte er, «zumindest in den meisten Fällen.»