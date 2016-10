Endlich ein Sissacher Bier

Und, wie schmecken sie nun, die ersten Farnsburger Biere, das Naturblonde, das Hellblonde, das Amber? Vielleicht sollte Peter Buser, Gemeindepräsident von Sissach, diese Frage beantworten: «Grossartig!», findet Buser, der von sich behauptet, überzeugter Biertrinker zu sein.

Ihm hat es besonders das Amber angetan. Und die Tatsache, dass er künftig an offiziellen Anlässen neben Wein endlich auch Sissacher Bier anbieten kann. Verwaltungsrat Simon Schmid, zuständig für Verkauf und Marketing, schwärmt vom reibungslosen Ablauf in den vergangenen Monaten, den Bezug der Räumlichkeiten in Sissach, die Installation der Brauanlage, das Brauen der ersten Sude.

Vorerst nur direkt ab Brauerei

Aber ohne Bier konnte Schmid weder bei den Gastronomen, noch im Detailhandel vorstellig werden. Darum wird das Bier vorerst nur im Getränkehandel und direkt ab Brauerei erhältlich sein. Der Rampenverkauf findet jeweils donnerstags, freitags und samstags statt, diesen Donnerstag ist der offizielle Start.

Bis der Detailhandel das Farnsburger Bier listet, dürften noch einige Monate vergehen. «Wenn ich jetzt einfach mal optimistisch bin – und das bin ich», sagt Schmid, «dann werden wir ab kommendem Frühling im Detailhandel präsent sein.» Gastronomen haben kürzere Entscheidungswege.

Neben den drei Standardbieren Naturblond, Hellblond und Amber will die Farnsburg Brauerei eine ganze Reihe von Spezial- und Saisonbieren einführen. Verkaufschef Schmid spricht von vier bis sechs Brauen im Jahr.

Konkret will er nicht werden, spricht dann aber doch von einem Weissbier, das in Planung sei und nennt ein Fasnachtsbier als weiteres Beispiel. Etwa bereits 2017? Schmid zuckt die Schultern.

Tag der offenen Tür in der Brauerei Farnsburg, Samstag, 15. Oktober ab 11.30 Uhr, Hauptstrasse 11, Sissach