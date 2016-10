Kritiker meckern: Noch nie ist man als Schweizer Volleyballerin so einfach zu einem Stammplatz in der höchsten Liga gekommen wie jetzt. Schuld daran ist die sogenannte LAS-Regelung, die vorsieht, dass in der Nationalliga A stets zwei Spielerinnen auf dem Platz stehen müssen, die ihre sportliche Ausbildung vorwiegend in der Schweiz durchlaufen haben (LAS = «Lokal ausgebildete Spieler»). Nach einer längeren Phase als blosses «Gentlemen’s Agreement» unter den Vereinen und einem juristischen Tauziehen um die Anwendbarkeit ist die am Wochenende beginnende neue NLA-Spielzeit die zweite Saison in Folge, in der diese Inländerinnenregelung zwingend angewendet werden muss.

Sehr zum Missfallen von Timo Lippuner: Der 35-jährige Solothurner ist nicht nur erfolgreicher Cheftrainer des Baselbieter Spitzenvereins Sm’Aesch Pfeffingen, sondern gleichzeitig auch Schweizer Nationaltrainer. «Ich weiss von Fällen in der Nationalliga A, in denen Schweizer Spielerinnen das Doppelte ihrer Mitspielerinnen verdienen oder mit nur zwei Wochentrainings trotzdem einen Stammplatz bekommen», berichtet Lippuner empört. Der Grund für solche Auswüchse ist eindeutig: Der Markt für geeignete Schweizer Volleyballerinnen ist extrem klein, und der Bedarf nach diesen Spielerinnen wegen LAS so gross, dass in manchen Vereinen die Schweizerinnen knallhart ihre Bedingungen diktieren können.