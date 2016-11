Isaac Reber, wird die Polizei die Schliessung des Polizeipostens in Waldenburg auch gegen den Willen der Gemeinde durchdrücken?

Isaac Reber: Die Regierung hat ja beschlossen, dass wir nochmals mit Waldenburg reden sollen. Das werden wir noch dieses Jahr tun. Ich kann an dieser Stelle sagen, dass wir theoretisch auch mit der Schliessung von nur sechs Posten leben könnten. Aber dann stellt sich sofort die Frage, ob in diesem Fall Waldenburg der richtige Posten wäre, oder nicht doch eher Aesch oder Arlesheim. Ich könnte mir in Waldenburg aufgrund der besonderen Umstände vielleicht eine Zwischenlösung vorstellen, etwa mit einem Anzeigenbüro. Diese haben sich allerdings an zwei früheren Standorten nicht bewährt; auch aus Sicht der Gemeinden nicht.

Es geht doch darum, dass mit der Schliessung in Waldenburg die Kantonspolizei im ganzen Bezirk keinen Stützpunkt mehr hätte. Die Oberbaselbieter fragen sich, ob ihre Steuerfranken weniger wert sind, und der Kanton einfach Dienstleistungen einstellen kann.

Aus Sicht der Polizeistrategie ist die Sache klar: Die grössere Mobilität und verstärkte Patrouillentätigkeit der Polizei bringen auch dem Oberbaselbiet mehr Sicherheit. Aber natürlich verstehe ich die Gefühlslage in Waldenburg, ich habe schliesslich selber mal dort gewohnt. Der Abbau, den die Gemeinde erlebt, ist hart: Bezirksschreiberei weg, Industrie weg, Geschäfte weg, Restaurants weg. Trotzdem: Wir müssen für die Sicherheit im gesamten Kanton sorgen, wollen den positiven Trend im Kampf gegen den Kriminaltourismus nicht aufs Spiel setzen und können daher auf solche Befindlichkeiten keine Rücksicht nehmen. Die höchste Zahl an Delikten passiert im Bezirk Arlesheim, während Waldenburg der mit Abstand sicherste Bezirk ist.