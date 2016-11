«Geschlossene Eishalleist überfällig und bezahlbar»

Eine wetterfeste Eissport-Anlage für eine ganzjährige Nutzung ist zeitgemäss. Sie entspricht einem grossen Bedürfnis.

Die Kunsteisbahn Sissach ist als attraktives regionales Eissportzentrum in der Nordwestschweiz fest verankert und in der Bevölkerung beliebt. In der Saison 2015/16 zählte die Kunsti fast 40 000 Besuchende. Eishockey, Curling, Schulsport, Vereinsanlässe, tausende von Freizeit-Schlittschuhläuferinnen und -läufer – keine Frage: Die Kunsti Sissach entspricht einem grossen Bedürfnis. Darum wurde sie 2005 überdacht.

Leider ist das Dach instabil geworden. Aufsteigender Wasserdampf setzt sich an der Dachunterseite fest und führt dazu, dass sich die Dachelemente aus Holz während des Eisbetriebs mit Wasser vollsaugen. Die nachträglich eingebaute Stützkonstruktion macht derzeit noch eine sichere Nutzung möglich, aber nicht mehr lange. Darum beschloss die Gemeindeversammlung mehrmals, die Kunsti zu einer geschlossenen Eishalle auszubauen. Nur eine geschlossene Eishalle garantiert einen problemfreien Betrieb einer gedeckten Kunsti. Sie bietet zudem einen Mehrwert.

Das Projekt für die Halle sieht vor, das bestehende Dach praktisch vollständig zu übernehmen. Es muss nichts abgerissen werden. Das ist sinnvoll und nachhaltig. Ein Rückbau der Dachkonstruktion würde Millionen kosten und die bereits geleisteten Investitionen vernichten. Das wäre unsinnig. Auch der Eissport braucht eine zeitgemässe, attraktive und wetterfeste Infrastruktur – genau wie das Turnen, der Fussball, Handball, Volleyball, das Schiessen und andere Sportarten. Sport ist und bleibt bedeutend in und für Sissach. Der Eissport gehört genauso dazu.

Eine geschlossene Eishalle für 8,7 Millionen Franken ist für Sissach finanzierbar. In diesem Betrag sind 2,4 Millionen Franken enthalten für eine neue und ohnehin nötige und umweltfreundliche Eisaufbereitung. Zudem steuern Kanton, Gemeinden, die Bürgergemeinde Sissach, Gewerbe, Industrie und Privatpersonen eine beträchtliche Summe bei. Mehr als 2,1 Millionen Franken sind bisher gesammelt worden. Auch das ist ein klares Bekenntnis für die Eishalle.

Die Finanzplanung des Gemeinderats zeigt zudem, dass die Nettobelastung der Eishalle für die Gemeinde Sissach von bisher 370 000 Franken bis zum Jahr 2020 auf 570 000 Franken steigt. Den grössten Teil dieser Mehrbelastung lösen die Abschreibungen aus.

Für das Komitee «Ja zur Kunsti Sissach» besteht kein Zweifel, dass diese Nettobelastung für Sissach tragbar ist.