Die demografische Entwicklung sorgt bei den 31 Alters- und Pflegeheimen im Kanton Baselland auch weiterhin für Wachstum. Dies schreibt das Statistische Amt Baselland am Mittwoch in einer Mitteilung zu den Pflegezahlen aus dem Jahr 2015. Seit 2010 sei die Anzahl Bewohner um elf Prozent angestiegen und habe Ende 2015 bei 2879 Personen gelegen, wobei über 80 Prozent davon zu den Hochbetagten zählen, also 80 Jahre alt oder älter sind.

Bei den 65- bis 79-Jährigen betrug der Anteil der in Heimen lebenden Personen ein Prozent, bei den Hochbetagten 14 Prozent (Frauen: 17 Prozent, Männer: 9 Prozent). Absolut betrachtet ist die Zahl der hochbetagten Pflegeheimbewohner in den letzten Jahren zwar weiter angestiegen, ihr Anteil an der gleichaltrigen Wohnbevölkerung ist jedoch leicht zurückgegangen. Vor 15 Jahren lag der Anteil der hochbetagten Heimbewohner noch bei 18 Prozent. Betagte Frauen (65 oder älter) leben gemessen an der gleichaltrigen Wohnbevölkerung doppelt so häufig in Pflegeheimen wie Männer. Bei beiden Geschlechtern steigt der Heimbewohneranteil mit zunehmendem Alter an.

Auch die Zahl der geleisteten Pflegetage ist in den letzten fünf Jahren um zehn Prozent angestiegen und lag 2015 bei rund einer Million Tagen.

Mehr Pflegetage geleistet

Die 38 Baselbieter Heime für Behinderte, Suchtkranke und Personen mit psychosozialen Problemen leisteten im Jahr 2015 fast 385 000 Pflegetage für ihre Bewohner, was gegenüber 2010 eine Zunahme um 4 Prozent bedeutet. Ende 2015 wohnten 1061 Personen – ebenfalls eine Zunahme von 4 Prozent gegenüber 2010 – oder 0,4 Prozent der Bevölkerung in diesen Heimen. Der Frauenanteil betrug 40 Prozent und das durchschnittliche Alter lag bei 42 Jahren.

55 Prozent der Bewohner von Behindertenheimen (ohne die Heime für Suchtkranke und für Personen mit psychosozialen Problemen) haben eine geistige Behinderung, fast ein Viertel ist psychisch behindert, 13 Prozent sind körperbehindert, ein Prozent ist suchtbehindert.