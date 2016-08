Das grösste Römerfest der Schweiz steigt in Augusta Raurica

Seit 21 Jahren findet jährlich das Römerfest in Augusta Raurica statt. Ein Fest, wo Gladiatoren, Händler, Musikanten und Tänzerinnen die antiken Monumente in eine Römerstadt verwandeln. Dieses Jahr stehen die Gladiatoren mit unterschiedlichen Kampftechniken im Mittelpunkt. Auf dem Forum befinden sich über 100 Stände, die handgemachte Kopien römischer Produkte verkaufen. Wer etwas lernen möchte, erhält an verschiedenen Ständen einen vertieften Einblick in die Archäologie. Absolutes Highlight ist das Wagenrennen.



Samstag bis Sonntag in Augusta Raurica, Sa 10 bis 19 Uhr, So 10 bis 17 Uhr.