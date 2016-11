Hauskatzen sind süsse kleine Massenmörder: Rund 1000 Kleintiere erlegt ein Büsi mit Freilauf pro Jahr. Mäuse und Vögel gehören zu den beliebtesten Opfern der Killer auf vier Pfoten – Insekten und Reptilien werden aber auch nicht verschmäht.

In der Region Basel ist dies ein Problem. Gebietsweise brachten wildernde Hauskatzen Eidechsenarten zum Verschwinden. Das hiess es am vergangenen Freitag an einer Tagung des Schweizerischen Tierschutzes in Olten. An dieser hielt unter anderem Verhaltensforscher Dennis Turner ein Referat; er gilt in Tierschützerkreisen als Katzenanwalt. «Freilaufkatzen – das «Büsi» als neues Feindbild des Naturschutzes?», lautete der Titel seines Vortrags. Turner sagte unter anderem, es gebe bislang keine stichhaltigen Beweise, dass Katzen eine Tierart ausgerottet hätten. Doch, entgegnete der Bottminger Urs Tester: In Therwil sei die Zauneidechse in bestimmten Gebieten nicht mehr anzutreffen – und dafür gebe es keine andere plausible Erklärung als wildernde Büsis.

Tester ist Abteilungsleiter Biotope und Arten bei Pro Natura Schweiz. Er sagt auf Anfrage: «Der Indizienbeweis, dass Hauskatzen lokal Kleintierarten ausrotten können, ist längst erbracht.» Das Problem sei, dass diese Haustiere nicht nur im Garten ihrer Besitzer auf Jagd gehen würden, sondern auch am Waldrand und in Naturschutzgebieten. Die Zauneidechse – Tier des Jahres 2005 – sei gerade morgens wenig flink und somit eine leichte Beute für bestens genährte, fitte Hauskatzen.

400 Franken pro Büsi und Jahr

Abhilfe schaffen könnten gesetzliche Massnahmen – etwa eine Katzensteuer. Eine solche schlug Johannes Jenny, Geschäftsführer von Pro Natura Aargau, im Mai vor. Ein «eigentliches Massaker» sei es, was herumstreunende Hauskatzen in der freien Natur anstellen würden, sagte Jenny, der auch für die FDP im Aargauer Kantonsparlament sitzt. Ein grosser Teil der Beutetiere würde nämlich nicht verspeist, sondern nur verstümmelt. Jenny schlug für unkastrierte Tiere eine Jahressteuer von 300 bis 400 Franken vor. So gedenkt Jenny, den Katzenbestand zu senken.