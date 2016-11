«Jetzt ist die Frage woher und ob wir das Geld bekommen», sagt Wyss. «Es ist deshalb unmöglich, zu sagen, wie lange die Stadtkirche geschlossen bleiben muss. Im besten Fall ein halbes Jahr – im schlimmsten wohl viele Jahre lang.» In der Zwischenzeit werden die Laufner Christkatholiken einen Teil ihrer Gottesdienste in der reformierten Kirche abhalten, den Rest im eigenen Kirchgemeindehaus. Musikern, welche die für Konzerte beliebte Kirche in der kommenden Zeit gebucht hatten, wurde abgesagt. Das schmerzt doppelt. «Konzerte waren für uns eine Einnahmequelle, die wir gerade jetzt gut gebrauchen könnten», so Wyss. Auch die Wohnung, welche die Kirchgemeinde besitzt und über Jahre vermietet hatte, steht bereits seit Monaten leer. «Im Moment kommt einfach alles zusammen.»

Dabei handelt es sich bei den gesuchten 600 000 Franken nur um die Kosten für die dringendsten Sanierungsarbeiten an der 1971 zuletzt umfassend renovierten Kirche. Ein gleich grosser Betrag ist für weitere notwendige Instandsetzungsarbeiten nötig.

Geteiltes Leid

Die Katharinenkirche ist nicht die erste Kirche im Laufental, die aus Sicherheitsgründen geschlossen werden muss. Vor einem Jahr ereilte die Mariakirche in Zwingen das gleiche Schicksal. Seit Ende Sommer steht sie wieder offen. Die römisch-katholische Kirchgemeinde in Zwingen hatte sich dazu entschieden, zur Finanzierung einen Kredit aufzunehmen. Die Kosten dürften sich nach Erledigung der letzten Arbeiten auf gut eine Millionen Franken belaufen.

Die christkatholische Kirchgemeinde Laufen möchte sich bald an Stiftungen, Firmen und die Politik wenden für Hilfe. Und wenn das nichts bringt? «Dann müssen wir nach Alternativen suchen und die Kirche etwa an den Kanton überschreiben oder eine andere Trägerschaft suchen», sagt Wyss. «Denn dass wir alleine für die Renovation aufkommen können, steht ausser Frage.»