Herr Kirchmayr, von links kommt Kritik an der Umsetzung der USR III in Baselland. Dass die Regierung die Gewinnsteuern für Unternehmen markant senken will, nannte SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzer in der «Basler Zeitung» «verantwortungslos». Was ist Ihre Meinung?

Klaus Kirchmayr: Ich sehe nicht, was daran verantwortungslos sein soll. In sämtlichen elf Kantonen, die bisher über die Umsetzung der USR III informiert haben, ist eine Senkung des Gewinnsteuersatzes vorgesehen. Das ist Teil des Gesamtkonzepts, mit dem nicht nur Steuern gesenkt, sondern für gewichtige Unternehmen teilweise sogar erhöht werden. Mit dem Vorschlag der Regierung, den Satz auf 14 Prozent zu senken, bewegt sich Baselland im Mittelfeld der Kantone.

Für 2024 rechnet Baselland wegen der Steuersenkungen mit Mindereinnahmen von 49 Millionen Franken. Kann sich das der Kanton leisten?

Was in acht Jahren ist, lässt sich schwer vorhersagen. Für 2024 besteht kein Finanzplan des Kantons, die Mindereinnahmen bei den Steuern lassen sich kaum zuverlässig quantifizieren. Ich muss mich an das halten, was vorliegt, und das ist der Finanzplan bis 2020. Darin rechnet der Kanton für 2020 mit Einnahmenausfällen von 40 Millionen. Die im August präsentierte Regierungsstrategie zur USR III geht hingegen für 2020 von Ausfällen von 23 Millionen aus. Gegenüber dem Finanzplan ergibt das in der Konsequenz eine Entlastung von 17 Millionen.

Dann stelle ich die Frage anders: Kann sich Baselland Steuerausfälle von 23 Millionen Franken leisten?

Gemäss aktuellem Finanzplan ja. Diese Sicht dürfte der überarbeitete Finanzplan, der am Mittwoch von Finanzdirektor Anton Lauber präsentiert wird, nochmals bestätigen. Der Finanzplan sieht für 2020 schwarze Zahlen vor – auch wegen einschneidender Sparmassnahmen, die teilweise sehr schädlich sind und die ich längst nicht alle gutheisse. Auch wenn das in der Öffentlichkeit noch nicht angekommen ist, sehe ich zum ersten Mal seit langem den berühmten Silberstreifen am Horizont, dass es finanziell im Baselbiet wieder aufwärtsgeht.

Mit der USR III werde der Steuerwettbewerb weiter verschärft, argumentieren viele Linke, darunter Nationalrätin Leutenegger.

Das Gegenteil ist der Fall. Heute zahlen Firmen je nach Kanton zwischen 8 und 25 Prozent Gewinnsteuern. Gemäss den bislang bekannten Plänen aus den Kantonen zur Umsetzung der USR III werden es künftig zwischen 11 und 16,5 Prozent sein. Die Unterschiede zwischen den Kantonen werden also wesentlich kleiner. Der Anreiz für Firmen, aufgrund des Steuersatzes den Kanton zu wechseln, wird ebenfalls abnehmen.

Und auf internationaler Ebene?

Dort kann von einer Verschärfung des Wettbewerbs erst recht keine Rede sein. Der Hauptgrund für die USR III ist ja, dass die OECD die Schweiz unfairer Steuerpraktiken beschuldigt. Diese Vorlage beseitigt diesen Vorwurf, indem die Privilegien für Holdings und andere Statusgesellschaften abgeschafft werden.

Warum dann der Protest von links?

Diesen verstehe ich nicht ganz und schreibe ihn auch dem in den letzten Jahren polarisierten Politklima zu. Natürlich beinhaltet die USR III einzelne problematische Elemente. Aber alles in allem wird das berechtigterweise kritisierte Steuersystem auch bezüglich linker und grüner Anliegen wesentlich verbessert.

Die da wären?

Erstens: Die Förderung der Innovation ist ein zentraler Aspekt des neuen Steuersystems; Stichworte sind die Einführung der Patentbox und die steuerliche Abzugsfähigkeit für Aufwendungen in Forschung und Entwicklung. Die riesigen Investitionen, die die Schweiz in sein Weltklasse-Bildungssystem tätigt, können so viel besser für eine nachhaltige Entwicklung genutzt werden. Rot-Grün tut gut daran, bei seinem erfolgreichen Kampf für bessere Bildung nicht auf halben Weg stehen zu bleiben. Zweitens: Es wird nicht mehr so einfach möglich sein, dass kleine, strukturschwache Kantone durch Briefkastenfirmen Steuersubstrat von dort abziehen, wo dieses verdient wird. Die Leistungsträger der Schweiz – darunter auch die Region Basel – werden nicht mehr bestraft wie im heutigen System. Wenn dieses mehr Wettbewerb bringt, dann einen um mehr Innovation und mehr Bildung. Das ist im Sinne von Rot-Grün. Drittens werden mit der USR III Unternehmen stärker belastet, die bisher stark von unserem System profitiert haben, ohne dass dies gerechtfertigt gewesen wäre. Zum Beispiel die Rohstofffirmen. Bisher konnten diese ihre unter sozial und ökologisch fragwürdigen Bedingungen erzielten Auslanderträge in die Schweiz transferieren. Diese wurden hier zu einem privilegierten Satz besteuert.

Die USR III mag fragwürdige Praktiken beseitigen. Tatsache bleibt, dass dem Staat – Bund, Kantonen, Gemeinden – Milliarden entzogen werden.

Ich habe ein gewisses Verständnis für die Angst um die Einnahmen: Die Umsetzung der vom damaligen Bundesrat Hans-Rudolf Merz verantworteten USR II war ein riesiger Bschiss, da die Einnahmenausfälle viel zu tief angesetzt worden waren. Die Frage stellt sich dieses Mal anders. Die Chancen und die vielen Verbesserungen, die das neue System bringt, sind wesentlich höher zu gewichten als die möglichen Steuerausfälle. Mir reicht einfach das Argument, dass der Staat weniger Geld haben könnte, nicht für eine Ablehnung. Dieser Reflex von Linksaussen, dass weniger Geld für den Staat per se schlecht ist, greift mir zu kurz; genauso wie die Argumentation der Neoliberalen, dass man dem Staat nur das Geld wegnehmen müsse, und alles werde gut.

SP-Nationalrätin Leutenegger sagt, die USR III in der vorliegenden Form könne man getrost ablehnen. Eine Alternative mit unabdingbaren Punkten sei schnell zusammengezimmert.

Ich staune über diese Aussage. Ihr Glaube an die Vernunft des eidgenössischen Parlaments in allen Ehren, aber Frau Leutenegger weiss genau, wie lange es geht, eine vom Volk abgelehnte Vorlage umzubauen. Drei Jahre reichen nicht aus. Mutig finde ich gerade aus linker Optik die Hoffnung, dass innert Kürze eine bessere Lösung auf dem Tisch liegen soll. In der Schweiz wurden schon viele Vorlagen beerdigt in der Hoffnung auf eine bessere Lösung. Oft wurden diese Hoffnungen dann nicht erfüllt, zum Beispiel nach der Abstimmung über den EWR oder über die Erhöhung der Autobahnvignette zur Finanzierung der Agglomerationsprogramme. Ich bleibe dabei: Ein Nein zur USR III bedeutet ein Ja zum jetzigen System – und dieses finden fast alle schlecht.