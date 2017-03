«Unsere Fasnacht ist seit 1991 eine einzige Erfolgsgeschichte», bilanzierte Obmann Fredi Eichenberger, der seit drei Monaten das OK präsidiert. Er führt dieses Ehrenamt als Ur-Fasnächtler mit Herzblut und Leidenschaft zugleich. Dies war spürbar, als er der bz die Binninger Fasnacht zu erklären versuchte. «Wissen Sie, uns gibt es in dieser Form erst seit 1991. Früher, das heisst viele Jahrzehnte lang, fanden im Dorf nur Maskenbälle, etwa jene im Rössli, im Augarten oder im Rebstock statt».

Eichenberger sagte auch, dass er ungemein froh sei, dass die Strassenfasnacht vor über einem Vierteljahrhundert ins Leben gerufen werden konnte. Und: Das Datum - in gebührendem Abstand zur Leimentaler-Fasnacht und eine Woche nach Basel, sei bewusst so gewählt, aus Konkurrenzgründen.

Ein Wettbewerb fand am Samstag so oder so nicht statt. Im Gegenteil: Mehrere Cliquen wie etwa die Therwiler Banane-Bieger dokumentierten ihre Freundschaft mit Binningen. Vorgestern mit dem vielsagenden Sujet «3 Daag im Schwung». Thematisiert wurde damit das Nordwestschweizerische Teilverbandsschwingfest, das Mitte August in Therwil stattfinden wird. Auch die Kiwi-Frässer aus Oberwil waren vor Ort und sie zeigten, dass sie Bierliebhaber sind.

Hopfe und Malz, de Oberwiler gfallts

s git wider Iheimisches z suffe

für dä trümmligi Schnäggehuffe.

Aber: Tonangebend waren die Binninger in jeder nur erdenklichen Form. Ein Glanzlicht stellten die Vorstadt-Glunggi dar, die als älteste Wagenclique im Dorf ihren Fünfzigsten feierten. Und zwar mit dem Sujet «Syt 50 Joor e dummi Schnuure». Ihr Zeedel bewies dies eindeutig und zwar mit Fakten aus den vergangenen fünf Jahrzehnten. Die Vorstadt-Glunggi wissen weiter:

Im Kino Palermo danzt e Bueb mit Affe

und alli seggle s Dschungelbuech goo gaffe.

Nyydloos dien mer uns vernaige

voor em Moogli mit syyne lange Hoor

denn d Wältbrömiere vo däm Dschungelraige

isch gsii voor ganze 50 Joor.

Für ihren Waggiswagen haben die Glunggi auch Ehemalige «reaggdyviert». Und sie machen sich mit diesen Sorgen um mögliche Verbote und um die (Fasnachts)- Zukunft. Etwa jenes in Bezug auf das Organgen- oder des Konfettiwerfens. Dezidiert sagen sie:

S Doupee wäär fir uns Waageglygge

derftisch d Räppli wääg der Fyynschtaub-

belaschtig

nummen no ainzeln aabeschigge.

Beirren lassen sie sich aber nicht!

Solang dr Fasnachtsgaischt uns gnueg

inspiriert,

solang blyybe d Vorstadt-Glunggi draa

und wäärde no lang e dummi Schnuure

haa.

Freude an der Fasnacht, die nur dank dem «Tram-Sponsoring» durch die Gemeinde überhaupt durchgeführt werden konnte, hatten viele mehr. So die Heimweh-Binniger, die aus dem Berner Oberland und aus dem hintersten Laufental angereist waren. «Das ist für uns ein absoluter Pflichttermin», kommentierte das Duo, dem nicht nur das Sujet «S isch is Wurscht» wurst war, sondern am Samstag generell alles. Das sei völlig richtig so, hielten die beiden Närrinnen fest, die vor Jahrzehnten aus Binningen ausgewandert sind und seit Beginn der Strassenfasnacht immer vor Ort waren.

«Mit dr Binniger Blaggedde bisch in» war angesagt, warum es an der Fasnacht letztlich ging: Um die Wurst im wahrsten Sinn des Wortes. Diese, der klassische «Klöpfer mit Brot», sollte vom Mittagstisch der Binninger Primarschüler verbannt werden. So weit sei es allerdings nicht gekommen, sagt Eichenberger. Alleine schon die Diskussionen im Einwohner- und Gemeinderat hätten gezeigt, dass ein Schweinefleischverbot nie mehrheitsfähig gewesen wäre. Erregt habe die Posse im vergangenen Jahr trotzdem. «Sie inspirierte Urs Kunz zu seinem gelungenen Plakettenvorschlag und zum Sujet», sagt Eichenberger lachend.