Am Rande des Chienbäse verriet Ehrengast Guy Parmelin, dass in der Liestaler Kaserne künftig die Infanterie-Offiziere der Schweizer Armee ausgebildet werden. Was der Bundesrat und sein Verteidigungsdepartement VBS nicht erwähnten: Die Umgestaltung des Waffenplatzes Liestal geht viel schneller voran, als von der Öffentlichkeit erwartet.

Bereits am 14. August dieses Jahres werden die ersten Offiziersschüler nach Liestal einrücken, um ihre Ausbildung im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Armee (WEA) zu erhalten. Dies bestätigt Oberst im Generalstab Hubert Bittel, der Kommandant des Waffenplatzes und der Infanterie-Rekrutenschule 13. Ende November erfolgt dann die Verlegung einer Bereitschaftskompanie der Infanterie-Durchdiener von Aarau in die Kaserne Liestal. Noch offen ist laut Bittel hingegen der genaue Standort des Kommandos der neuen Mechanisierten Brigade 4, das ebenfalls dem Kanton Baselland zugeschlagen worden ist. Das VBS sei mit den Kantonsbehörden daran, einen geeigneten Standort in der Grössenordnung eines Büro-Stockwerks oder Einfamilienhauses zu bestimmen.

Abschied von der «Inf-RS»

Für die Freunde der in Liestal seit Menschengedenken angesiedelten Infanterie-Rekrutenschule heisst es dafür, langsam Abschied zu nehmen. Am 30. März findet der letzte der traditionellen Vorbeimärsche der Infanterie-Rekruten im Stedtli statt, ehe für die laufende Inf RS 13-3/16 am 7. April die Entlassung folgt.

Am 3. Juli rückt der allerletzte Jahrgang der Liestaler Inf-Rekruten ein. Mit der Verlegung weg von Liestal in der 13. RS-Woche Ende September geht dann diese Tradition endgültig zu Ende. Eine für den 26. September vorgesehene Auflösungsfeier sowie die Brevetierung der Unteroffiziere am 29. September in der Liestaler Stadtkirche werden die nach aussen hin sichtbaren Schlusspunkte bilden.

Oberst i Gst Hubert Bittel, der im Juni 2016 die Führung in Liestal übernommen hat, wird noch bis Ende 2017 in Liestal bleiben, um die Auflösung des RS- und Waffenplatzkommandos abzuwickeln. Anschliessend übernimmt er in Aarau und dann in Birmensdorf ein neues Kommando. «Die Zusammenarbeit mit den Behörden von Stadt und Kanton sowie der Bevölkerung war stets äusserst angenehm. Von mir aus hätte ich gerne noch länger in Liestal bleiben können», sagt der Walliser Berufsmilitär im Hinblick auf den bald bevorstehenden Abschied aus dem Baselbiet.