Jetzt ist sie endlich fertig, die Machbarkeitsstudie zum geplanten Schwingfest in Aesch im Sommer 2022. Das Papier werde am 9. November in der Aescher Löhrenackerhalle vorgestellt, teilte der Basellandschaftliche Kantonalschwingerverband gestern mit. Wird sich jetzt der – äusserst milde ausgedrückt – zurückhaltende Informationsstil der Kantonalschwinger ändern? Diese Hoffnung kommt wohl zu früh, denn dann, wenn die Medienkonferenz stattfindet, ist das «Eidgenössische» schon längst vorbei. Das zeigt ein genauer Blick auf die Einladung. Als Datum für die Präsentation ist angegeben: 9. November 2022. (bwi)