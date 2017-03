Monica Gschwind hatte ein Heimspiel. Theoretisch. Im «Büchertalk», wie er regelmässig in der Kantonsbibliothek Liestal stattfindet, sprechen zwei Persönlichkeiten über ihre Lieblingslektüre. Gschwind, als Kultur-, Bildungs- und Sportdirektorin Hausherrin der Kantonsbibliothek, brachte Anfang Februar zwei Kriminalromane aus der Bestseller-Liste mit; einen Mankell («Mörder ohne Gesicht») und einen Elsberg («Blackout»). Ihr Gesprächspartner, der Stadtplaner Raoul Rosenmund, stellte von Norbert Elias das soziologische Standardwerk «Über den Prozess der Zivilisation» (1939) vor. Aus dem Heimspiel wurde für Gschwind ein Ausflug in unsicheres Gelände. Wer wie sie das Lesen als homöopathisches Mittel zum unterhaltsamen Eindösen versteht, dem ist Elias eine Zumutung. Sie habe das Buch denn auch nicht ganz bis ans Ende zu lesen vermocht, sagte Gschwind an der Veranstaltung.

Dabei ist eine zeitgemässe Umsetzung von Elias Zivilisationstheorie durchaus erhellend, um zu verstehen, wie die «Soziogenese» des Kantons Baselland zur «Psychogenese» der Regierungsrätin Gschwind passt. Oder anders gesagt: Weshalb Monica Gschwind in diesen Zeiten nahezu idealerweise den Kanton Baselland repräsentiert.

Eine Politik des Soll und Haben

Seit genau zwei Jahren steht Gschwind an der Spitze ihrer Direktion. Die Freisinnige wurde zur Kandidatin der bürgerlichen Zweckallianz Büza, weil die vorschlagsberechtigte SVP kurzfristig ihrer Fastkandidatin Caroline Mall das Vertrauen entzogen hatte. Gegen Gschwind gab es wenig einzuwenden. Politisch könnte sie auch als SVP-Vertreterin durchgehen. Als Gemeindepräsidentin von Hölstein hatte sie Exekutiverfahrung. Im Landrat, dem sie als Nachrückende seit 2010 angehörte, hatte sie sich einen Namen als fleissige, dossierfeste Politikerin gemacht. Die Treuhänderin mit Einzelfirma, die sie ungeachtet ihrer Regierungsfunktion weiterhin hält, wurde den Finanzpolitikern im Parlament zugerechnet, da das buchhalterische Soll und Haben auch ihren politischen Stil prägt.

In die öffentliche Wahrnehmung geriet sie 2012 jedoch als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission (GPK). In einem überfällig deutlichen Bericht filetierte sie die desaströse Gesundheitspolitik von Peter Zwick (CVP) und machte nebenbei die bisher miserable Oberaufsicht durch die GPK offensichtlich. Was als geschickter Schachzug einer Politikerin interpretiert werden könnte, die sich auf Kosten anderer für höhere Weihen empfiehlt, geschah bei Gschwind fernab von Kalkül. Es war ihr eher unangenehm, den Gesundheitsdirektor unmöglich gemacht zu haben, erzählt ein Landrat. Gschwind hat einfach gemacht, was sie als Auftrag gefasst hatte.

Unbescholten stolperte Gschwind auch in die Liaison mit der Starken Schule Baselland. Wohl ist richtig, dass sie als Landrätin deren Initiativen aktiv unterstützte und mit einem guten Wahlresultat davon profitierte, dass ihr die Starke Schule eine 4000-Plakat-starke Kampagne organisierte. Doch anders als zahlreiche Medienberichte nahelegen, musste sie sich trotz dieses Einverleibungsversuchs nicht emanzipieren: Sie hatte nicht um die Unterstützung des Komitees gebeten und war ihm auch nicht verpflichtet. Unbekümmert nimmt sie in Kauf, gleich reihenweise Widerständler zu schaffen, wenn sie etwa Positionen gegen die Starke Schule einnimmt oder den Bildungsrat auf die Abschussliste stellt. Auf ihrem Weg ist sie allerdings auch sich selbst nur beschränkt verpflichtet. Als Landrätin agierte sie gegen die Umverteilung von Schülern in andere Gemeinden, als Regierungsrätin vollzieht sie diese. Denn mit ihrer Wahl hat sie ihre eigentliche Bestimmung gefunden: das Sparen.

Die Sparministerin schlechthin

Iwan Rickenbacher, Schweizer Polit-Doyen und langjähriger Berater der Baselbieter Regierung, brachte die Identität des Landkantons einst auf den Nenner: «Seine ‹Raison d’être› ist es, dass es ihm besser geht als Basel-Stadt». Was in guten Zeiten zum Selbstverständnis wurde, lastet nun als Hypothek: Baselland geht es finanziell schlecht. Und da die Steuerlast das Mass aller Dinge ist, lässt sich die Misere nur durch rigoroses Sparen kompensieren. Oder, um ein letztes Mal Elias’ Zivilisationstheorie und seine Baselbieter Inkarnation in der Person von Monica Gschwind zu bemühen: In das Bewusstsein eines jeden Menschen soll gesellschaftlich erwünschtes Verhalten als automatisiert und als «so gewolltes Verhalten in Erscheinung» treten.

Als Gschwind in die Kantonsexekutive gewählt wurde, lag der Sparknüppel schon bereit. Noch in alter Zusammensetzung hatte die Regierung ein Sparpaket geschnürt, das der Bildungs- und Kulturdirektion einen Kahlschlag in Höhe von jährlich 40,9 Millionen Franken verordnete. Nur Finanzdirektor Anton Lauber (CVP) hatte ein ähnlich umfangreiches Paket abzuarbeiten, das im parlamentarischen Betrieb nun allerdings zur Unkenntlichkeit verschleift. Gschwind nahm hingegen als nicht zu hinterfragender Auftrag hin, was die anderen ihr als Antrittsgeschenk aufs Pult geknallt hatten. Ein freisinniger Parteikollege meint deshalb ehrfürchtig: «Monica Gschwind ist die Einzige im Regierungsrat, die den gestellten Sparauftrag tatsächlich umsetzt.» Sie ist in der Baselbieter Innensicht der bieder strahlende Leuchtturm eines Gremiums ohne Strahlkraft. Sie hebt sich ab etwa von Sabine Pegoraro – um eine weitere Parteikollegin ins Gespräch zu bringen –, die zwar selbst am Tisch sass, als die Aufhebung der U-Abo-Subvention beschlossen wurde, nur um nach Monaten des blinden Herumirrens dessen rechtliche Unmöglichkeit einzugestehen.

Gschwind spart. Dass sie dabei Axt an die Zukunftsinvestitionen Bildung und Kultur legt, ist für sie keine entscheidende Kategorie. Mit dem 80-Millionen-Deal, den Lauber mit seiner Basler Amtskollegin Eva Herzog (SP) ausgehandelt und damit die Kündigung des Uni- und Kulturstaatsvertrags verhindert hatte, erhielt Gschwind zwar Zeit für die Umsetzung der grossen Brocken. Doch der Auftrag, bei der Universität 25 und in der urbanen Kultur gut fünf Millionen Franken jährlich zu sparen, hatte sich damit nicht in Luft aufgelöst.

Die einfachen Antworten

Wieder zeigt sich in Gschwind die Baselbieter Seele: Zwar macht die ihr eigene, grundsätzliche Ununterscheidbarkeit von Volks- und Hochkultur wie von Volks- und Hochschule radikale Einschnitte in diesen Bereichen erst denkbar. Gleichzeitig ist es diese fehlende Dimension, die es schwierig macht, dem Denkbaren konkrete Vorschläge folgen zu lassen. Mit dieser Disposition sind die städtischen Verhandlungspartner konfrontiert, die wissen wollen, wo und weshalb dort in Kultur und Bildung gespart werden soll. Entsprechend drehen die Gespräche zum Leistungsvertrag der Universität im Kreis und sind die Verhandlungen über die Kulturpauschale vertagt.

Was passiert, wenn sich Probleme nicht buchhalterisch lösen lassen, zeigte sich bei der Handschlagaffäre. Innerhalb des Kantons erfährt Gschwind mehrheitlich Zustimmung, mit dem vorgelegten Gesetzesvorschlag etwas gegen die muslimischen Verweigerer zu unternehmen. Ausserhalb stellt sich mehrheitlich die bange Frage, ob es diesem Kanton nicht an einem Mindestmass an staatsrechtlichem Grundverständnis mangelt.

Schwierige Fragen verlangen in Baselland nach einfachen Antworten oder zumindest nach einem Happy End. Wie in dem von Monica Gschwind vorgestellten Thriller «Blackout» von Marc Elsberg: Auch wenn die zivilisierte Welt durch den totalen Kurzschluss am Abgrund steht, kommt es gut am Schluss.