Offensichtlich war ihr Vorhaben, den zu Beginn ihrer Amtszeit eingelegten «Marschhalt» als vollen Erfolg abzufeiern. Das gelang ihr auch weitgehend. Gschwind zeigte ziemlich überzeugend auf, wieso die Verschiebung der Lehrplaneinführung auf Sekundarstufe I um zwei Jahre auf das Schuljahr 2020/21 sinnvoll ist. Dabei betonte sie, weiterhin unabhängig ihre Bildungsentscheide zu fällen, wenngleich sie mit der Verschiebung nichts anderes tut, als sich den zeitlichen Ablauf von den Reformgegnern der Starken Schule Baselland diktieren zu lassen. Wenig überraschend jubilierte das Komitee in höchsten Tönen nach Gschwinds vormittäglicher Medienorientierung in der Kantonsbibliothek in Liestal (Box unten).

Zuerst die Volksabstimmungen

Der Nutzen der zeitlichen Verschiebung soll sein, alle fünf hängigen Volksinitiativen, die den Lehrplan 21 betreffen, möglichst rasch zur Abstimmung zu bringen. Die Entscheide des Stimmvolks werden dann in die laufende Arbeit am Lehrplan einfliessen. Dies soll Doppelspurigkeiten, «Nachbesserungen» und weitere Unruhe im Umfeld der Sekundarschulen vermeiden. Dasselbe gilt für die vom Landrat überwiesene Motion der Sissacher Landrätin Regina Werthmüller (Grüne-Unabhängige), die den Vorrang von Lerninhalten und Themen vor Lernkompetenzen im Bildungsgesetz verankern möchte.