Der Kontakt zwischen dem Verkehrshaus und Paul Berger kam mit einem unverbindlichen Gespräch zustande. «Wir loteten die Interessen aus, und irgendwann hat sich das Ganze konkretisiert. Danach fanden ernsthafte Gespräche zwischen uns und Paul Berger statt über die Verlagerung der Autos nach Luzern», erzählt Daniel Geissmann.

Der Verantwortliche für Ausstellung und Sammlung im Verkehrshaus erklärt auch, wie die Luxus-Automarke «Monteverdi» künftig präsentiert wird. In der Autohalle wird ein zusätzliches Stockwerk eingezogen. So schafft das Verkehrhaus weitere 300 Quadratmeter Ausstellungsfläche. «Damit haben wir Platz für die MonteverdiGeschichte.»

Trotz grösseren Platzverhältnissen können dort aber nicht alle Autos gleichzeitig ausgestellt werden. Geissmann: «Wir werden gewisse Themen mit modernen Mitteln regelmässig in Szene setzen: Einmal steht der Motorsport im Vordergrund, dann Geländefahrzeuge oder Limousinen.» Die Autos werden ab und zu ausgetauscht. Die nicht ausgestellten Fahrzeuge fristen in Lagerhallen des Verkehrshauses und von Paul Berger ihr Dasein.

Eröffnung im April

Für das Verkehrshaus sei wichtig, dass diese Geschichte in der ganzen Schweiz erhalten bleibt und auch der nächsten Generation zugänglich gemacht werden könne, erklärt Daniel Geissmann. «Diese Ausstellung ist der Abschluss einer Epoche, in der noch Schweizer Autos hergestellt worden sind. Monteverdi war der Letzte, der das machte.» Die Ausstellung im Verkehrshaus in Luzern wird am 12. April 2017 eröffnet – just zum 50-Jahr-Jubiläum der Automarke «Monteverdi».