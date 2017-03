Die Hochhausgegner hatten kräftig mobilisiert und dann doch verloren. Ihr Antrag, dass Hochhäuser in Muttenz künftig noch maximal 45 Meter hoch werden dürfen, unterlag an der Gemeindeversammlung am Dienstag mit 151 zu 77 Stimmen relativ deutlich. Dies obwohl ein Grossteil der mit 270 Personen ungewöhnlich hohen Anzahl Stimmberechtigter an der Versammlung auf die Betroffenheit der Anwohner des Hagnau-Areals zurückgehen dürfte. Dafür ist momentan ein Quartierplan in Arbeit, der fünf Hochhäuser zwischen 45 und 88 Metern Höhe vorsieht.

Ausschlaggebend für viele Personen, die gegen den Antrag gestimmt hatten, dürfte gewesen sein, was Gemeinderat Thomi Jourdan (EVP) zum Beginn der Debatte so ausdrückte: "Dieser Antrag hat nicht nur eine Wirkung auf das Hagnau-Areal, sondern auf das ganze Gemeindegebiet." Jeder Quartierplan – jener für die Hagnau voraussichtlich nächsten Sommer – komme vors Volk und könne dann noch immer zurückgewiesen oder abgelehnt werden. Unter anderem deshalb sei es nicht sinnvoll, ein solches «Denkverbot» zu beschliessen. Dieser Haltung schloss sich auch die Gemeindekommission mit 16 Stimmen bei drei Enthaltungen an.

Kein Schnellschuss

Rolf Deller, der für die Antragsteller das Wort ergriff, gab zu Bedenken, dass die geplanten Hochhäuser die Lebensqualität der Anwohner beeinträchtigen würden. «Ich bitte Sie, daran zu denken, dass wir alle in der gleichen Gemeinde leben und uns die Anliegen einiger Mitbürger nicht gleichgültig sein sollten», appellierte er an die Versammlung.