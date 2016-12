Nachdem Frenkendorf vergangenen Sommer von heftigen Hochwassern heimgesucht worden ist, liegt nun der Bericht des Ingenieurbüros Jauslin Stebler AG zu Hergang und Umfang der Ereignisse vor. Die Gemeinde hatte diese Untersuchung in Auftrag gegeben, um einen «umfassenden Überblick über die Situation zu erhalten, bevor überstürzt Massnahmen ergriffen werden», wie Gemeindepräsident Roger Gradl an der Gemeindeversammlung letzten Mittwoch ausdrückte, als der Bericht zur Kenntnisnahme vorgelegt wurde. Gradl betonte die Wichtigkeit einer solchen Handlungsbasis für das weitere Vorgehen. «Jetzt können wir vorwärtsmachen», verspricht er den zur Eile drängenden Betroffenen.

Hochwasser des Jahrhunderts

Die Besorgnis der Bevölkerung ist nach dem Ausmass des Hochwassers wenig verwunderlich. Beim Ereignis vom 8. Juni gingen in drei Stunden 75 Liter Regenwasser pro Quadratmeter nieder, was der Wahrscheinlichkeit nach nur alle 100 bis 300 Jahre vorkommt. Erschwerend hinzu kam die Tatsache, dass die Böden der Region durch die ungewöhnlich starken Regenfälle von April bis Juni 2016 bereits gesättigt waren und nur eine kleine Menge Regenwasser aufnehmen konnten. So drang abfliessendes Oberflächen- und Hangwasser in Gebäude ein.

Beim zweiten Ereignis in der Nacht vom 27. auf den 28. August waren die Böden wieder aufnahmefähiger, was Schäden durch Oberflächenabfluss verringerte. «Hingegen erschwerten die durch den Wind zu Boden gefallenen Blätter und der Hagel den einwandfreien Ablauf in die Einlaufschächte», erläutert die Jauslin Stebler AG in ihrem Bericht. Das Ingenieurbüro konnte durch Besprechungen mit Gemeinde und Anwohnern, Begehungen von 85 betroffenen Liegenschaften, Ereignisanalysen und Gefahrenkarten die Ursachen für das Hochwasser klären, Schadenklassifizierungen vornehmen und Lösungsansätze vorschlagen.