Der Lenker eines Personenwagens wollte gemäss Polizeierkenntnissen, von Reinach kommend, via Bruggstrasse, nach links in die Auffahrt zur H18, einbiegen. Dabei kollidierte er frontal/seitlich mit einem aus Richtung Dornach entgegenkommenden Auto. Es entstand erheblicher Sachschaden.



Da die beiden Fahrzeuglenker widersprüchliche Aussagen machen, sucht die Polizei Baselland nun Zeugen. Sachdienliche Angaben zum Unfallhergang sind erbeten an die Einsatzleitzentrale der Polizei Baselland in Liestal, Telefon 061 553 35 35. (mwa)