Nicht nur der geplante Transittunnel der A 2 beschäftigt die Region, sondern auch ein Strassenbauprojekt im Südwesten von Basel: die Umfahrung Allschwil. Politikern und Gewerbevertretern aus Allschwil und Schönenbuch geht es zu wenig rasch vorwärts bei den Planungen. Ende August haben sie deshalb die Interessensgemeinschaft «Umfahrungsstrasse Allschwil – stadtnahe Tangente» gegründet. «Ziel der IG ist es», schreibt die Gruppierung in einer Medienmitteilung von gestern, «die Umfahrungsstrasse Allschwil mit vereinten Kräften schnellstmöglich Realität werden zu lassen.»

Präsident der IG ist alt Landratspräsident Hanspeter Frey. Zum Vorstand gehören, neben Vertretern der Ortsparteien von CVP, SVP und FDP, Markus Jenni, Präsident von KMU Allschwil Schönenbuch, sowie der Vizepräsident des Hauseigentümervereins Allschwil-Schönenbuch Bruno Nüssli.

Wie bereits der Name der IG zum Ausdruck bringt, setzt sie sich auch für die stadtnahe Umfahrung im Süden Basels ein, also für eine Hochleistungsstrasse mit der Linienführung, wie sie in der Variante «Ausbau» der «Entwicklungsplanung Leimental Birseck Allschwil» (Elba) vorgesehen ist. Die neue politisch stark umstrittene Verbindung soll die Autobahnen 3/Nordtangente und 2 miteinander verknüpfen.

«Seither ist nicht viel geschehen»

Das Baselbieter Stimmvolk hat am 8. März 2015 deutlich Ja gesagt zur Umfahrung Allschwil. Seither sei jedoch, moniert die frisch gegründete IG, «nicht viel geschehen». Dies habe unter anderem die im Juni publizierte Ausschreibung zur Vorstudie des Zubringers Bachgraben aufgezeigt. «Der Kanton hat, fast eineinhalb Jahre nach der Abstimmung, die Vorstudie ausgeschrieben. Das dauert uns klar zu lange», sagt Hanspeter Frey. «Wir wollen als IG den Druck aufrechterhalten. Ein erstes Ziel muss darin bestehen, Trasseen zu sichern.» Der IG geht es laut Frey darum, den Kanton bei den Planungen zu unterstützen und «frühzeitig auf Fehlentwicklungen hinzuweisen».