Herr Beetschen, 2015 übernahm Ihr Verein Altoberwil die Dorfchronik mit der Absicht, diese nur noch online weiterzuführen. Warum erscheint jetzt ein Buch?

Roland Beetschen: Es war im März 2015 tatsächlich die Idee, die Chronik nur elektronisch weiter zu führen. Doch wir kamen bald davon weg – nicht zuletzt, weil Historiker empfehlen, in den Archiven Papier in guter Qualität für die Nachwelt zu erhalten. Wir haben aber auch rasch kommuniziert, dass die Chronik weniger luxuriös erscheinen wird. Und statt wie bisher 500 Exemplare drucken wir nur 300.

Wie finanzieren Sie das Buch?

Hauptsächlich aus den Mitgliederbeiträgen des Vereins Altoberwil, der inzwischen fast 120 Mitglieder hat, und durch Spenden. Viele Mitglieder haben ihre Beiträge aufgerundet. Das Buch kostet rund 4500 Franken.

Von der Gemeinde erhalten Sie nichts?

Im Rahmen dessen, was in Oberwil viele Vereine erhalten, gibt uns die Gemeinde jährlich 2500 Franken. Die alte Chronik kostete die Gemeinde alle zwei Jahre 10 000 Franken.

Wie oft wird die Chronik erscheinen?

Wir haben den bisher bekannten Zweijahresrhythmus eingeplant. Das Ganze ist ein Projekt, um festzustellen: Wie kommt das Buch an – wie bringen wir es unter die Leute? Wir haben natürlich die Hoffnung, dass wir die alte, von der Gemeinde finanzierte Chronik dauerhaft retten können. Ich bin jedenfalls schon am Überlegen, wer was über das laufende Jahr schreiben könnte. Und wenn es nicht klappt, können wir immerhin sagen: Wir haben es versucht.

Worin unterscheidet sich das jetzige Buch von den alten Chroniken?

Es hat 72 Seiten, ist also ähnlich dick. Aber es ist nicht mehr quadratisch, sondern hat das A 5-Format. Wir haben von der Kulturkommission der Gemeinde, welche die alte Chronik herausgab, nur wenige Ideen übernommen und wollten unser Konzept selber erarbeiten. Das war sehr lehrreich.

Und inhaltlich?

Um uns von der alten Chronik abzuheben, haben wir acht neue Schwerpunkte gebildet: Dorfentwicklung, Kulturelles, Sportliches, Gewerbliches, Jugend, Natur, Politisches, Statistisches. Gemäss diesem Raster haben wir Themen zusammengestellt und Leute gesucht, die einen Artikel dazu schreiben. Ungefähr die Hälfte der Autoren sind Mitglieder des Vereins, der Rest Externe. Speziell war, dass wir die Buchvernissage unbedingt an der heutigen, zweiten Generalversammlung des Vereins durchführen wollten und unter Zeitdruck standen. Daher mussten wir einige Kinderkrankheiten in Kauf nehmen.

Besteht die Webseite www.altoberwil.ch parallel zum gedruckten Buch weiter?

Webseite und Chronik sind unabhängig laufende Projekte, die Webseite wird vom Vereinspräsidenten Pascal Ryf geführt.

Inzwischen geht es den Oberwiler Finanzen wieder besser. Braucht es den Verein Altoberwil bald nicht mehr, weil die Gemeinde die Chronik wieder übernimmt?

Die Gründung des Vereins fand vor der denkwürdigen Gemeindeversammlung im März 2015 statt. Insofern besteht kein direkter Zusammenhang zwischen dem Verein und der Oberwiler Finanzsituation.