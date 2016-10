Zusätzliche Infos neben der Prämie beachten

Die vom Bund verfasste Prämienübersicht für die ganze Schweiz umfasst 1463 Seiten: Die Unterschiede zwischen Kantonen, Prämienregionen und Versicherungsgesellschaften und -modellen führen zu einer riesigen Menge an Zahlen. Übersichtlicher ist das Internet mit mehreren Vergleichsportalen. Dort lassen sich in der Regel ausschliesslich die Prämien vergleichen. Auf der Website priminfo.ch des Bundes findet man zusätzlich Informationen zu den Verwaltungskosten sowie zur Solvenz des Versicherers, und wie sich dessen Prämien in der Vergangenheit entwickelt haben.

Bei einem Kassenwechsel kann man versuchen, anhand dieser Informationen abzuschätzen, wie sich eine Kasse in Zukunft entwickeln wird. So stieg die Supra-Prämie – immer bei 300 Franken Franchise – im Schnitt der letzten fünf Jahre um jeweils 6,3 Prozent. Dabei kletterte die Prämiensteigerung von Null (2013) auf 14,3 Prozent (2017). Die Versicherer mit den tiefsten Durchschnitts-Steigerungsraten sind die Sumiswalder (1,7 %) sowie Moove Sympany und Vita Surselva (beide 2,2 %). Für 2017 schlagen diese im Baselbiet zwischen 3,1 und 7,9 Prozent auf, also weniger als die Supra. Sie haben auch alle mehr Reserven. Doch sollte man die Prozentsätze nicht überbewerten. So ist bei der Supra die Prämie weiterhin tiefer als bei den Kassen, die in den letzten fünf Jahren den prozentual tiefsten Prämienanstieg hatten. Bleiben aber Unterschiede der Steigerungsraten bestehen, so dürfte die Sumiswalder die Supra in Kürze überholen.