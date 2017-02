Alle Eingeweihten hielten dicht. Bis zuletzt. So konnte Urs Lanz genüsslich die Bombe platzen lassen gestern Vormittag in Basel: Gleich zu Beginn der Medienkonferenz, um 10 Uhr, sagte der Präsident der Baselbieter Kantonalschwinger, das Eidgenössische Schwingfest 2022 solle in Pratteln stattfinden.

Eine riesige Überraschung: Bis dahin ging die Öffentlichkeit davon aus, dass der grösste Sportanlass der Schweiz ins Gebiet St. Jakob kommt. Im November hatten die Kantonalschwingerverbände aus beiden Basel angekündigt, das «Joggeli» als Austragungsort zu prüfen, gestern nun sollten die Resultate vorgestellt werden. Dies, nachdem sich die Variante Aesch als nicht realisierbar erwiesen hatte – zu gross war der Widerstand von Umweltschützern und Bauern.

Nun darf sich Pratteln auf das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) freuen. Als Festgelände vorgesehen ist das Gebiet Leimen im äussersten Südosten der Gemeinde. Das Areal wird unter anderem von der Eisenbahn durchschnitten – temporäre Fussgängerbrücken sollen sie überwinden. Rund 30 Hektar stehen zur Verfügung. Die Steinstösser weichen ins Stadion Sandgruben aus. Die mobile Arena wird für 47 000 Zuschauer erstellt, ist also etwas kleiner als bei den ESAF 2016 und 2013. Erwartet werden während des Fest-Wochenendes über 200 000 Menschen. Es ist auch ein temporärer Bahnhof vorgesehen.