Wie die Baselbieter Polizei am Mittwoch mitteilte, erhielt sie kurz nach 10 Uhr die Meldung, dass ein Reh neben der Hauptstrasse in Niederdorf in die Vordere Frenke gesprungen war. Da es sich nicht mehr von alleine befreien konnte, kam die Feuerwehr Frenke mit der Unterstützung eines Jagdaufsehers und der Baselbieter Polizei zum Einsatz. Das erschöpfte und durchnässte Reh wurde dann in der Nähe eines Waldes in die Freiheit entlassen. (poe)