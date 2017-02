Die Initiative «Providerwahl im kommunalen Kabelnetz durch die Einwohner» erhielt lediglich 1374 Stimmen, das entspricht einem Ja-Anteil von 31,8 Prozent. Deutlich angenommen wurde dagegen ein Gegenvorschlag des Einwohnerrats. Dieser sieht einen vorläufigen Verbleib beim derzeitigen Provider für TV, Internet und Telefonie vor, beinhaltet aber auch die Prüfung eines geordneten Ausstiegs. Der Gegenvorschlag kam auf einen Ja-Anteil von 75,1 Prozent (3789 Stimmen). Die Stimmbeteiligung lag bei 41,1 Prozent.

Mit Annahme des Gegenvorschlags wird der Vertrag mit der Inter-GGA nicht sofort gekündigt, wie das die Initiative vorgesehen hätte. Stattdessen kann der Einwohnerrat im Jahr 2018 über Verbleib oder einen ordentlichen Ausstieg bei der Kabelnetzbetreiberin entscheiden. Grundlage wird eine Sondervorlage des Gemeinderates sein. In diesem sollen unter anderem die Chancen und Risiken eines Alleingangs aufgezeigt werden.

Wegen der Abstimmung sind noch zwei Stimmrechtsbeschwerden hängig. Sie gingen Ende Januar beim Regierungsrat ein. Die Beschwerden richten sich gegen die offizielle Abstimmungszeitung. Dem Gemeinderat wird vorgeworfen, in dieser irreführende Informationen verbreitet zu haben. Er habe unter anderem mit Fehldarstellungen und Falschaussagen operiert. So werde in der Broschüre davor gewarnt, den Vertrag mit der Inter-GGA vorzeitig zu künden. Dies, weil die Kabelnetzbetreiberin Schadenersatz fordern könne. Ausserdem seien, befürchtet der Gemeinderat, für das Kabelnetz Wertverluste in Millionenhöhe zu erwarten.

Neben demjenigen in Reinach sind weitere zehn kommunale Kabelnetze im Birs- und Leimental der Inter-GGA angeschlossen. Auch andernorts sind politische Forderungen aufgekommen, aus dem Kabelnetz-Verbund auszusteigen – Binningen und Dornach haben diesen Schritt vollzogen.

Providerwechsel in der Kritik

Den Stein ins Rollen brachte ein Entscheid aus dem Jahr 2013. Damals beschloss die Inter-GGA AG mit Sitz in Reinach, den Provider zu wechseln. Die Umstellung wurde 2015 vollzogen im – laut eigenen Angaben – grössten unabhängigen Kabelnetz der Nordwestschweiz. Seither bezieht die Inter-GGA die Telefon-, Internet-, Radio- und Fernsehsignale für ihre 34 000 Kunden von der Quickline AG und nicht mehr von der Improware AG.

Die Quickline biete ein deutlich schlechteres Preis-Leistungs-Verhältnis als ihre Vorgängerfirma, monieren die Kritiker des Providerwechsels unter anderem. Die kommunalen Kabelnetze in Binningen und Dornach werden heute wieder von Improware versorgt.

Zumindest im Fall Binningen ist jedoch eine Schadenersatzklage der Inter-GGA beim Kantonsgericht hängig. Der Vorwurf: Die Gemeinde habe den Signalliefervertrag mit dem Unternehmen ohne triftige Gründe vorzeitig gekündigt.