Am kommenden Samstag werden hier, an der Sternenhofstrasse 15 im Reinacher Gewerbegebiet Kägen, 500 Anhänger der Grauen Wölfe erwartet. Deren politischer Arm ist die rechtsextreme Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), auf Deutsch Partei der Nationalistischen Bewegung. Die MHP unterstützt Präsident Recep Tayyip Erdoğan bei seinem Bestreben, in der Türkei ein Präsididalsystem einzuführen. Die Abstimmung findet am 16. April statt, die Stimmung ist bereits jetzt angeheizt, wie sich jüngst am vergangenen Wochenende in Rotterdam zeigte: Als die Polizei eine Pro-Erdogan-Veranstaltung auflösen wollte, kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen.

Autos in Sicherheit bringen

Der Hazal-Saal ist im Kägen-Gebiet bekannt. Gleich um die Ecke liegt der Showroom der Garage Schmid. Bettina Schmid sagt, sie habe von der geplanten Veranstaltung gehört und man sei beunruhigt. «Normalerweise lassen wir übers Wochenende unsere Fahrzeuge draussen stehen. Jetzt überlegen wir uns, sie einzuschliessen.» Schmid will nun Kontakt mit der Gemeinde aufnehmen und von ihr wissen, wie es um die Sicherheit der Gewerbebetriebe bestellt ist.

Schmids Bedenken sind nicht unbegründet: In Bern kam es 2015 am Rande einer Demonstration zu gewalttätigen Zusammenstössen zwischen Grauen Wölfen und Kurden. Damals wurden 22 Verletzte registriert. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie ein Auto Passanten anfährt.

Vis-à-vis leben Flüchtlinge

Reinachs Osten ist an den Wochenenden ausgestorben, im Kägen wohnen nur wenige Menschen. Gleich neben dem Hazal Dügün Salonu an der Sternenhofstrasse 15 liegt jedoch ein Wohnheim für Asylbewerber. In diesem leben auch Familien mit Kindern.

Der Hazal-Saal wird privat betrieben und ist vor allem bei Hochzeitsgesellschaften beliebt. Zwei Angestellte einer Firma, die im selben Gewerbegebäude untergebracht ist, sagen, sie hätten von der bevorstehenden Veranstaltung noch nichts vernommen. Schon bei normalen «Feiern» müsse es aber hoch zu und hergehen, erzählt eine Frau: «Am Montag nach solchen Festen ist auch schon mal der Lift verkotzt, im Treppenhaus liegt Abfall herum.» Man werde jetzt die Kollegen informieren, damit sie übers Wochenende ihre Autos nicht in der Einstellhalle stehen lassen, denn auch zu dieser hätten die Saal-Nutzer Zutritt.

Ein Angestellter eines angrenzenden Auto-Lackierbetriebs sagt, bei den Hochzeitsfesten werde jeweils das ganze Gelände zuparkiert. Das hat auch Bettina Schmid beobachtet: «Wenn es viele Gäste hat, sind unsere privaten Parkplätze ebenfalls häufig zugestellt. Wir haben auch schon Hinweisschilder aufgestellt, doch das nützte wenig.»

Organisatoren beschwichtigen

Organisator des Anlasses ist die Schweizerisch-türkische Föderation. Nach dem bz-Bericht vom Donnerstag hat sich eine Person gemeldet, die sich als Mit-Organisator bezeichnet. Er schreibt: «Wir veranstalten fast jedes Jahr solche Konzerte. Ich kann euch als Organisator versichern, dass dort keine Politik betrieben wird.» Man könne sich am Samstag ja selber einen Augenschein nehmen.