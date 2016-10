Man wolle damit eine Vorreiterrolle in der Schweizer Spitalhygiene übernehmen, teilt die Klinik mit. Ecolab sei der weltweit führende Anbieter von Technologien und Dienstleistungen rund um die Hygiene. Dank dieser Kooperation würden in Zukunft in Muttenz Innovationen getestet. Die Rennbahnklinik werde internationales Aushängeschild in der Spitalhygiene.

Offen bleiben Gerüchte, wonach die Klinik ihren Standort ausbauen will. Direktor Philip Klopfenstein dementiert sie mit den Worten: «Es gibt nichts, das wir kommunizieren könnten.» (mec)