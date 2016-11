Ruedi Zeltner steht in seiner Brennerei und strahlt. «Hier, der 150-Literhafen da, da sind Pflümli drin.» Durchs Schauglas sieht man die Maische blubbern. Er weiht uns, nicht ohne Stolz, in die Kunst des richtigen Brennens ein. Es ist eine Welt für sich, hier im Labyrinth des Zeltner-Hinterhauses an der Schulstrasse in Dornach.

Gutes Brennen? Das beginnt schon bei den Früchten. «D Waar muess suuber sii!» – ja überhaupt: Sauberkeit steht in Zeltners Brennerei ganz oben. Er erläutert den Unterschied zwischen Vor-, Haupt- und Nachlauf und die sinnreiche Trenneinrichtung dieser Schnapsqualitäten, die Reinigungsprozedur nach dem Brennen, die Entsorgung, die akribische Kontrolle der Alkoholverwaltung und des Lebensmittelinspektorates. Seine Augen blitzen schelmisch: «Nie eine einzige Reklamation!»

Wegen der Kupferinstallationen hat die Brennerei etwas museales, wenngleich die Geräte technisch tipp-topp unterhalten sind. «Kupfer ist für die Brennhäfen das einzig bauchbare Material», sagt Zeltner. «Erst im Abkühlungsbereich können wir Chromstahl gebrauchen. Dort wäre wiederum Kupfer ungeeignet, wegen der Grünspanbildung.» Ebenfalls aus poliertem Chromstahl sind die Heizmäntel, in denen Heissdampf zirkuliert. Das Kühlwasser wird anschliessend zur Reinigung verwendet. Die an der Decke aufgehängte Pumpe, mit der die Maische in den Hafen befördert wird, ist eine der Spezialanfertigungen nach seinen Plänen. Er redet sich ins Feuer.

«Mein Herzblut»

Doch Ruedi Zeltner wird nicht mehr lange in seiner Brennerei stehen. Er ist 94 Jahre alt. «Das ist mein Herzblut. Ja, es tut schon weh», sagt er. «Jetzt muss ich mich von all dem trennen.» Kinder, die den Betrieb hätten übernehmen können, habe er keine. Und sich von all diesen Dingen, die ihn ein ganzes Leben begleitet haben, zu verabschieden – daran will er gar noch nicht so richtig denken.

Der erste Brennhafen seines Grossvaters stammt aus dem 19. Jahrhundert und war ein einfaches Modell, das man ganz einfach auf einen Waschküchenofen stellen konnte. Ein kleiner Raum hat er mit Werkzeugen für den Bau von Holzfässern und Fassdauben ausstaffiert.

Ursprünglich hatte Zeltner Küfer gelernt und übte diesen Beruf bis 1950 aus. Später spezialisierte er sich aufs Brennen, auf die Kundenbrennerei. Das heisst, die vergorenen Früchte werden von Dritten angeliefert. Er hatte jeweils 700 bis 1500 Kunden pro Jahr. 2016 war besonders schlecht: Wenig Kirschen, und dann noch die Kirschessigfliege. «Essig macht alles kaputt. Deshalb prüfen wir das angelieferte Gut immer auch mit der Nase», sagt Zeltner.

Glücklicherweise hat sich in Dornach und in der Region ein Freundeskreis gebildet, der die Brennerei auf den 1. Januar 2017 übernimmt. Eine Aktiengesellschaft ist in Gründung (Kapital: 200 000 Franken), ein Brenner wird gesucht. In der Gruppe finden sich unternehmerisch tätige Persönlichkeiten wie etwa Lorenz Humbel von der gleichnamigen Brennerei in Stetten AG. Er wird zusammen mit Ruedi Zeltner für die Brenntechnik zuständig sein.

Mit dabei ist auch Stefan Akos («Unser Bier»-Initiant und Weinproduzent) und Florian Schaulin, Manager bei Adobe Basel und gut vernetzt in Dornach. Einen Brenner zu finden dürfte eine ziemliche Herausforderung sein, weil sie auf dem Arbeitsmarkt nicht zu finden sind, sagt Akos. Es gibt keine offizielle Ausbildung.

Die Brennerei Zeltner wird künftig folgende Standbeine haben: Lohnbrand, eigene Edelbrände und innovative Produkte, Anlässe in der Brennerei und ein Ladenlokal mit einem interessanten Sortiment. Neben Akos, Humbel und Schaulin zeichnen Andres Huber, Max Buser, Jean Lüchinger, Sonja und Stefan Arnold, Renato D. Pessi, Cyril Andenmatten, Luzius Bosshard, Hans-Heinrich Meili, Jürg R. Kretzer und Robert Schmid als Gründungsmitglieder.

www.zeltner-ag.ch