Bedeutender Karriere-Schritt für die Baselbieter FDP-Politikerin Saskia Schenker: Die 37-jährige FDP-Landrätin verlässt die Baselbieter Wirtschaftskammer und wechselt zum noch jungen Schweizer Krankenkassenverband Curafutura.

Laut Medienmitteilung hat der Verband, in dem seit 2013 die Krankenversicherer CSS, Helsana, Sanitas und KPT zusammengeschlossen sind, Schenker zur neuen Leiterin der Gesundheitspolitik und stellvertretenden Direktorin ernannt. «Als politisch versierte und verbandserfahrene Person tritt sie die Nachfolge von Beat Knuchel an, der sich einer neuen beruflichen Herausforderung beim Curafutura-Verbandsmitglied KPT stellt», heisst es in der Mitteilung weiter.