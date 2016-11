Während der Sanierung des Schänzlitunnels soll ein Teil der Baselbieter Autopendler aufs E-Bike umsteigen. Damit soll das voraussehbare Verkehrschaos im Gebiet Schänzli wenigstens ein bisschen gelindert werden – das hofft zumindest der Kanton, der den Umstieg aufs Zweirad mit gezielten Massnahmen fördern will. Veloförderung ist Teil des Mobilitätsmanagements, das der Kanton für die Dauer der Baustelle in Aussicht gestellt hat.

Doch der Veloförderung während der Bauzeit könnte die Baustelle selber im Wege stehen. Wer während der vierjährigen Bauzeit mit dem Velo von Basel her die St. Jakobs-Strasse Richtung Muttenz befahren will, wird nämlich zwei dicht befahrene Autospuren überqueren müssen, ohne Ampel, ohne Vortrittsrecht. Auf den Spuren wird der Verkehr von der A 18 provisorisch von der bereits existierenden Ausfahrt Schänzli Richtung A 2 geführt. Diesen Bypass hat das Bundesamt für Strassen (Astra) so geplant, in Absprache mit dem Kanton.

Unübersichtlich und kurvig

Zwar steht den Velofahrern eine Alternative zur Verfügung, die Unterführung unter dem Autobahnzubringer und der Trambrücke. Doch der Weg untendurch ist unübersichtlich und kurvig, und er mündet Richtung Muttenz in eine zehnprozentige Steigung. Zudem sind dort auch Fussgänger unterwegs. Für Velopendler sei der schmale Weg der Unterführung schon heute unattraktiv, findet Stephanie Fuchs, Geschäftsführerin des Verkehrs-Club (VCS) beider Basel.

Dieser werde während der Schänzlisanierung sogar noch verschmälert, was Unfälle zwischen Fussgängern und Velos provoziere. Es brauche die direkte, oberirdische Linienführung. «Das ist eine wichtige Veloverbindung. Die Velos aus Sicherheitsgründen von der Strasse zu vertreiben, das geht nicht.»

Der VCS verlangt deshalb mit einer Einsprache Verbesserungen. Das Astra solle bei der Überquerung des Bypasses für Velosicherheit sorgen oder zumindest die Unterführung normgerecht verbreitern. «Verglichen mit den Gesamtkosten der Sanierung wären das Peanuts», findet Fuchs. Noch offen sei, ob das Astra den VCS als einspracheberechtigt anerkenne. Die Unterführung gehört dem Bund. Doch das Amt will sich wegen des laufenden Verfahrens nicht dazu äussern, inwiefern es für den Veloverkehr rund um die Schänzlisanierung verantwortlich ist. Die Sprecherin sagt nur: «Das Astra nimmt Veloanliegen immer ernst.»

Wie der VCS «keine Freude» an der Planung der Baustelle hatte der Muttenzer Gemeinderat Joachim Hausammann (Grüne). Die Unterführung sei für Velofahrer unattraktiv, sagt auch er. Das Astra wolle den Veloverkehr offensichtlich nicht über den Knoten führen. «Wir haben jetzt zähneknirschend akzeptiert, dass die Velos während der Bauzeit durch die Unterführung fahren sollen, als verhältnismässig sichere Alternative zur Strasse.» Derzeit seien Gemeinde, Kanton und Astra daran, für nach der Bauzeit eine velofreundlichere Lösung auszuarbeiten.

Es gibt andere Routen

Beim Tiefbauamt ist man sich bewusst, dass die St. Jakobs-Strasse – eine Kantonsstrasse – während der Tunnelsanierung velounfreundlicher wird. Doch man sieht keinen Widerspruch zum selber gesteckten Ziel, Autofahrer aufs E-Bike zu bringen. «Wir wollen die Zweiradfahrer, die wir mit dem Mobilitätsmanagement ansprechen, nicht zum Schänzli führen», erklärt Martin Schaffer, der die Massnahmen erarbeitet. Vielmehr wolle man es Pendlern aus dem Raum Birseck erleichtern, nach Muttenz oder Basel zu fahren. Dafür stünden grossräumig andere Routen zur Verfügung. «Wenn man schaut, woher die Leute kommen und wohin sie wollen, sieht man: Die Hauptverbindungen führen nicht übers Schänzli.»

Der «Mister Velo» im Tiefbauamt, Armin Schmauss, sieht die positive Seite davon, dass es eine ober- und eine unterirdische Route geben wird. Den sicheren Velofahrern traue man die Querung der beiden Autospuren zu. «Und für Unsichere ist die Unterführung da, das ist zumutbar.» Für ihn ist das «ein gut schweizerischer Kompromiss».