Heftiger Protest in Muttenz: Die SBB wollen per 1. Januar 2018 die Verkaufsstelle für Bahnbillette am Bahnhof Muttenz schliessen. Dagegen wehren sich nicht nur der Gemeinderat und die SP Muttenz. Auch der Verein Graue Panther Nordwestschweiz übt scharfe Kritik an dieser Sparmassnahme. Er setzt sich hauptsächlich für die Interessen älterer Menschen ein. Der Medienbeauftragte Martin Matter kritisiert, dass die Politik der SBB zur Kostensenkung auf Diskriminierung von Menschen beruhe, die mit der fortschreitenden Digitalisierung nicht mithalten könnten. «De facto betrifft es ältere Leute ohne Smartphone und Internet.» Der Verein protestierte schon letzte Woche bei der Baselbieter Regierung.

Muttenz wird geschwächt

Der Gemeinderat hat sich indessen in einem Schreiben an die SBB gewandt. Darin erwähnt er, Muttenz sei in der Region ein wichtiges Schulzentrum und ein attraktiver Gewerbestandort. Es sei nicht möglich, Gruppenreisen am Automaten zu lösen, also seien Schulen und Firmen auf persönlichen Kundendienst am Bahnhof angewiesen.

«Mit dem Rangierbahnhof haben wir in Muttenz auch viele Lärmklagen. Diese Unannehmlichkeiten nehmen wir im Interesse der SBB auf uns. Da ist es nicht nachvollziehbar, warum man uns nicht mehr Entgegenkommen zeigt», kommentiert Gemeindeverwalter Aldo Grünblatt.