An den Baselbieter Schulen sollen die geltenden Regeln und Grundwerte konsequent durchgesetzt werden: Dies fordert der Landrat. Er hat gestern im Zusammenhang mit der Therwiler Händedruck-Affäre drei Vorstösse aus den Reihen von CVP und FDP gutgeheissen, die einen neuen Artikel in der Kantonsverfassung sowie Gesetzesänderungen verlangen. Einen vierten Vorstoss der SVP, der sämtliche religiöse Sonderregeln wie den Bezug von Frei-Tagen aus religiösen Gründen aus den Schulen verbannen wollte, lehnte das Parlament mit 28 zu 45 Stimmen ab. Das gehe zu weit und widerspreche der Religionsfreiheit.

Weit mehr als eine Lappalie

Der verweigerte Händedruck sei keine vernachlässigbare Lappalie zweier pubertierender Teenager, führte Marc Schinzel (FDP) ein. Diese Handlungen seien eingebettet in einen extremistischen Kontext, dies hätten jüngst die Razzia in der Basler König-Faysal-Moschee und die Recherchen über Salafisten in der Region gezeigt. «Wer unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit unsere liberale Gesellschaftsordnung untergraben will, darf keinen Grundrechtsschutz finden», betonte Schinzel, der sich als Jurist beim Bund beruflich mit dem Thema beschäftigt. Vor diesem Hintergrund sei es richtig und notwendig, dass Bildungsdirektorin Monica Gschwind den Händedruck ohne Wenn und Aber durchsetze, sagte er.

Ähnlich argumentierte Pascal Ryf, Oberwiler CVP-Landrat und Schulleiter: Die Frage sei weniger, ob der Handschlag typisch schweizerisch sei. Entscheidend sei, weshalb die beiden muslimischen Schüler an der Sekundarschule Therwil den Handschlag verweigert hätten. Für Ryf ist klar: «Dahinter steckt sexistisches Gedankengut einer patriarchalen Gesellschaft, die nicht mit unseren Werten in Einklang gebracht werden können.» Wir müssten uns für unsere Grundwerte einsetzen, sagte Ryf und verwies auf ein Zitat des Schriftstellers Gottfried Keller. «Ehre eines jeden Vaterland, aber das deinige liebe.»