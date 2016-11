Geht das so weiter, dann wird’s nichts mit dem Eidgenössischen Schwingfest 2022 in Aesch: Ende vergangene Woche stellten die betroffenen Bauern im Nachgang zur Präsentation der Machbarkeitsstudie klar: Ihr Boden stehe für die Durchführung des «Eidgenössischen» definitiv nicht zur Verfügung. Nun kommt für den Verantwortlichen der Projektgruppe, den kantonalen Schwingerverbandspräsidenten Urs Lanz, auch massive Kritik aus den eigenen Reihen.

Übergangener Vorstand

«Der Vorstand des Verbands ist bei der Ausarbeitung und Präsentation der Machbarkeitsstudie komplett übergangen worden», kritisiert die Kommunikationsverantwortliche des Basellandschaftlichen Kantonalschwingerverbands, Anita Biedert, auf Anfrage der bz. Seit vor ziemlich genau einem Jahr die Mitglieder an der GV ihren Segen zur Durchführung der Machbarkeitsstudie gegeben hätten, sei diese nie mehr Thema einer Vorstandssitzung gewesen.

Weder sei die am vergangenen Mittwoch veröffentlichte Studie vorgängig dem Vorstand präsentiert, noch seien die Vorstandsmitglieder an die von Lanz einberufene Medienkonferenz eingeladen worden, berichtet Biedert. Dabei ist laut der Medienverantwortlichen der Gesamtvorstand und nicht eine Einzelperson mit der Studie beauftragt worden.

Biedert kritisiert das «eigenmächtige Vorgehen» ihres Präsidenten, auch deshalb, weil mit dem Alleingang die Chancen für die Durchführung eines Schwingfests geschmälert, wenn nicht verunmöglicht würden. Sie sei von Politikern, Schwingern und Bauern wiederholt angesprochen worden und habe deren Anliegen aufgenommen. Sie sei überzeugt, dass sie – dem Bauernstand und Naturschutzorganisationen nahe – in der schwierigen Situation hätte vermitteln können: «Der Präsident ging allerdings gar nicht auf ein konstruktives Gespräch mit mir ein», bedauert Biedert.

Fakt sei, dass Präsident Lanz die Bauern im Abklärungsprozess erst übergangen habe, diese aber dann über den politischen Weg ins Boot holen wollte. Biedert bedauert sehr, dass durch das Verhalten des Präsidenten nun der gesamte Verband «in harscher, wenn auch berechtigter Kritik» der Betroffenen stehe.

Lanz wehrt sich

Lanz bestätigt, dass der Vorstand nicht direkt an der Machbarkeitsstudie beteiligt war: «Der Vorstand hat beschlossen, dass eine Projektgruppe gebildet wird, die für die Studie zuständig ist. Bei der Suche der Mitglieder für diese Projektgruppe waren die Klubpräsidenten und der Vorstand involviert.» Die Mitarbeit in der Projektgruppe sei also auch allen Vorstandsmitgliedern offen gestanden.

Er sei jedoch das einzige Vorstandsmitglied in dieser Projektgruppe. «Der Vorstand hat andere Aufgaben.» Da gebe es eine klare Aufgabentrennung zur Projektgruppe. Lanz bestreitet, dass dadurch der Vorstand übergangen wurde: «Der Vorstand war immer über jeden Schritt informiert, das war an jeder Sitzung ein Thema.»

Hinter den Kulissen ist im Kantonalschwingerverband seit längerem eine Kontroverse ums «Eidgenössische» im Gang. Mehrere Ehrenmitglieder, darunter der Liestaler Hans-Peter Rickli, sprachen sich im August in der bz dafür aus, das Schwingfest 2022 doch im Gebiet St. Jakob anstatt wie von Präsident Lanz gewünscht in Aesch durchzuführen. Zum Vorgehen von Verbandspräsident Lanz hat auch er eine klare Meinung: «Er hat im Alleingang gehandelt. Das gibt mir zu denken.»

Kommunikationschefin Biedert betont: «Ich lasse mir keinen Maulkorb mehr anlegen». Die öffentliche Kritik seiner Medienverantwortlichen wird Lanz kaum als Bagatelle abtun können: Biedert gilt in der Schwingerszene als gut vernetzt. Die Muttenzer Sekundarlehrerin und SVP-Politikerin ist die Tochter des letzten Schwingerkönigs aus dem Baselbiet, Peter Vogt. Die bz weiss von weiteren Vorstandsmitgliedern, die sauer sind wegen des Vorgehens ihres Präsidenten. An der Generalversammlung des Schwingklubs Waldenburg am Samstagabend in Hölstein soll es ebenfalls gewaltig rumort haben.