Schwere Vorwürfe gegen das Prattler Alters- und Pflegeheim Senevita Sonnenpark stehen im Raum (bz von gestern). Der CEO der Senevita-Gruppe Schweiz widerspricht: Umfragen zeige grosse Zufriedenheit bei Bewohnern und Mitarbeitern.

Herr Wittwer, wie schätzen Sie die erhobenen Vorwürfe ein? Nehmen Sie diese ernst?

Hannes Wittwer: Wir nehmen jegliche Kritik ernst, aber die Anschuldigungen sind unwahr. Sie stehen in völligem Widerspruch zum realen Alltag im Sonnenpark. Es gab in der Aufbauphase einige Personalwechsel, aber keine der erfolgten Entlassungen war arbeitsrechtlich problematisch. In Einzelfällen kam es trotz Gesprächen zu keinem Einvernehmen. Bereitschaft und Ehrlichkeit vonseiten der betroffenen Person ist aber Voraussetzung für einen konstruktiven Dialog.

Weitere Vorwürfe sprechen von Fahrlässigkeit in der Pflege.

Unsere Pflege ist regelkonform und steht unter Aufsicht der Gesundheitsdirektion. Wir halten uns an die kantonalen Richtstellenpläne. Unfälle können leider trotzdem vorkommen. Deshalb gibt es zum Beispiel Sturzpräventionsmassnahmen. Im letzten August gab es eine Untersuchung durch das Amt für Gesundheit. Mit dem damaligen Kantonsarzt wurde eine Stellenbesetzung als Massnahme vereinbart. Diese Untersuchung wurde nach einem Kontrollbesuch abgeschlossen. Die Vorwürfe haben also keine Grundlage.