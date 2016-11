Die beiden Trinkwasserquellen müssen geschützt werden

Es gibt zahlreiche Alternativen zu den Standorten im Laufental. So könnte der Kanton bestehende Kiesgruben mit Aushub auffüllen.

Am 27. November stimmen wir über den Kantonalen Richtplan ab. Warum haben die Grünen Baselland die Nein-Parole beschlossen, und warum sind ihnen mit Ausnahme der FDP fast alle Parteien (also SVP, SP, CVP, EVP, GLP) dabei gefolgt? Die Antwort ist einfach: Es ist eine sehr schlechte Vorlage, und es gibt bessere Alternativen.

Es gibt keinen Grund, im Baselbiet zwei Deponien mitten ins Einzugsgebiet von zwei Quellen zu legen, die 65 Prozent des Trinkwassers im Birstal liefern. Niemand kann verstehen, weshalb nun Deponien in einem Gebiet vorgesehen werden sollen, in dem gemäss Abfallverordnung sowie Aushub- und Bauschuttkonzept gar keine Deponien errichtet werden dürfen. Schliesslich bleibt es das Geheimnis der Bau- und Umweltschutzdirektion, weshalb sie bei der ersten Gelegenheit von ihrem eigenen «Konzept räumliche Entwicklung» (Kore) abweichen möchte, das mit guten Gründen vorsieht, bestehende Gebiete auch in Zukunft für die Grundwassernutzung zu schützen. Trinkwasserquellen sind eine wichtige Ressource, die es zu schützen gilt – auch das Baselbiet hat als Folge der Klimaerwärmung in Zukunft vermehrt mit saisonaler Wasserknappheit zu rechnen. Warum nützen wir nicht weiterhin bestehende Kiesgruben für die Auffüllung mit Bauschutt? Gerade in unserem trinationalen Wirtschaftsraum sollten wir das bewährte Konzept auch über die Grenzen hinaus weiter entwickeln. Wer täglich im Laufental unterwegs ist, weiss, dass die Nadelöhre Angenstein und Eggfluetunnel den potenziellen Mehrverkehr von 66 000 vollen und leeren Lastwagen kaum absorbieren werden können. Die beiden Orte Zwingen und Grellingen würden extrem belastet.

Im Laufental regt sich grosser Widerstand – auch dies ein Zeichen, dass dieser Richtplan nicht für die Menschen, sondern über ihre Köpfe hinweg «geplant» wurde. Niemand bestreitet die Notwendigkeit von Deponien, aber es leuchtet nicht ein, weshalb im Baselbiet das Konzept einer zentralen Grossdeponie den Weg aus der Planungsschublade gefunden hat, das sämtlichen anderen Konzepten der nachhaltigen Nutzung unserer Ressourcen so widerspricht. Warum sollen zwei wertvolle Quellen mit Trinkwasser still gelegt werden, wenn es andere, ökologischere Alternativen gibt? Setzen wir auf dezentrale Lösungen, die Nutzen und Lasten von Deponien sinnvoller verteilen. Geben wir echten Alternativen und Lösungen eine Chance und zeigen wir dieser unüberlegten Richtplan-Vorlage die rote Karte.