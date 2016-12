Die Gemeinde Allschwil rechnet für das Jahr 2017 mit einem Defizit von 1,3 Millionen Franken. Und auch der Finanzplan über die nächsten fünf Jahre sieht alles andere als rosig aus. Für 2018 und 2019 sieht die Gemeinde zwar ein dickes Plus vor. Dies allerdings nur, weil sie in diesen Jahren Grundstücke zu veräussern plant. Ohne solche Buchgewinne resultieren Jahr für Jahr Aufwandüberschüsse in Millionenhöhe. Die Gemeinde hat ein strukturelles Defizit.

«Keine Luft mehr im Budget»

Trotzdem blitzte die SP-Fraktion am Mittwoch im Einwohnerrat zum wiederholten Mal mit ihrem Vorstoss ab, die Steuern zu erhöhen. Dieses Jahr wollten sie den Steuerfuss von 58 auf 60 Prozent erhöhen, was mit 23 gegen 12 Stimmen abgelehnt wurde. «Das Kostenwachstum ist demografisch bedingt», begründete SP-Fraktionspräsident Etienne Winter den Antrag. «Das wird sich in den nächsten Jahren auch nicht ändern.» Aufgabenseitig lasse sich nicht mehr viel machen. Einwohnerrat und Gemeinderat hätten bereits alle nicht gebundenen Ausgaben überprüft und Sparmassnahmen beschlossen. «Es ist keine Luft mehr im Budget. Jede weitere Sparmassnahme hätte einen Leistungsabbau zur Folge.» Dies habe der Gemeinderat letztes Jahr «trotz bürgerlicher Mehrheit» sogar selber eingesehen.

Tatsächlich trat die Exekutive 2015 noch erfolglos für eine Steuererhöhung ein. Doch dieses Mal stellte sie sich gegen den Antrag der SP. Dies begründet der Gemeinderat unter anderem, dass aktuell grössere Unsicherheiten in der Finanzplanung bestünden, etwa über die Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform III. Ausserdem verfüge Allschwil aktuell noch über ein Eigenkapital von rund 13 Millionen Franken, auch wenn sich der Gemeinderat bewusst sei, dass ein Substanzabbau nur eine Verschiebung der Probleme in die Zukunft sei.

Am Mittwoch schlug sich kein einziger Parlamentarier der anderen Fraktionen auf die Seite der SP. Viele hielten fest, dass die Steuern in Allschwil im Gegensatz zu anderen Gemeinden auch in guten Zeiten nie runtergesetzt worden seien. «Ausserdem sind Schulden nicht so schlimm, nun, da die Zinsen so tief sind», sagte SVP-Fraktionschef Florian Spiegel. Ausserdem fürchteten die Gegner des Antrags, dass Allschwil durch die Steuererhöhung an Attraktivität verlieren könnte. «Die Gutverdienenden zahlen den grössten Teil der Steuern», sagte FDP-Fraktionspräsidentin Kathrin Gürtler. «Auch ihre Solidarität stösst irgendwann an Grenzen.» Dann seien es gerade die Gutverdienenden, die es sich leisten könnten, wegzuziehen. Ausserdem könne davon ausgegangen werden, dass die Rechnung besser ausfallen werde als das Budget. Dies sei jedes Jahr der Fall.

Solche Aussagen ärgerten Niklaus Morat (SP). «Als wir über den Lohn des Personals geredet haben, wurde die Zukunft noch sehr düster gemalt, und jetzt ist sie es plötzlich nicht mehr.» Denn noch vor der Steuererhöhung beantragte die SP gestern, den Lohn des Gemeindepersonals um ein Prozent zu erhöhen. Dieses eine Prozent kürzte der Einwohnerrat den Angestellten analog zum Kanton in der Budgetsitzung vor Jahresfrist weg. «Um das strukturelle Defizit zu bekämpfen, brauchen wir motivierte, kompetente Mitarbeiter.» Die SP sei konsterniert, dass der Gemeinderat, der sich im vergangenen Jahr noch gegen die Kürzung der Löhne eingesetzt hatte, nun daran festhalten wolle.

Personallöhne bleiben tief

War der Ausgang der Abstimmung über die Kürzung des Personallohns im vergangenen Jahr mit 20 gegen 18 Stimmen noch sehr knapp ausgefallen, war es diesmal deutlicher: Mit 21 gegen 15 Stimmen entschied der Einwohnerrat, am tieferen Lohn festzuhalten. «Sobald wir schwarze Zahlen schreiben, bin ich sofort dafür, dass wir den Lohn wieder anpassen», entgegnete Simon Zimmermann (SVP). Wie die meisten anderen Einwohnerräte konnte er sich in der aktuellen Finanzsituation nicht vorstellen, wieder mehr Lohn zu sprechen.