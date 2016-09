Im Gegensatz zu vielen anderen bikantonalen Projekten in der Vergangenheit kommt zumindest von der SVP-Spitze also keine Fundamentalkritik. Die Strategie der SVP besteht offensichtlich darin, auf Basis der grundsätzlichen Zustimmung zur Spitalgruppe im anstehenden politischen Prozess möglichst viel fürs Baselbiet herauszuholen. Man wolle genau hinschauen, was da mit Basel-Stadt ausgehandelt worden sei, sagt Oskar Kämpfer dazu.

SVP bei Initiative gespalten

Allerdings hat die SVP viele Befürworter der Volksinitiative in ihren Reihen, die auf dem Bruderholz den Beibehalt einer erweiterten Grundversorgung fordern. Die Kantonsregierungen beurteilen die Initiative als grosses Risiko für ihr gemeinsames Projekt. Der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger sagte am Donnerstag gar, dass die Initiative die Spitalgruppe noch zu Fall bringen könnte. Kämpfer ist von der Initiative wenig angetan: Diese ziele in Teilbereichen an einer optimierten Gesundheitsversorgung vorbei. Zugleich widerspricht Kämpfer Engelberger: «Selbst bei einem Ja zur Bruderholz-Initiative wäre das Spitalgruppen-Konstrukt zu retten», ist er überzeugt.