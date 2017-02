«Der öffentliche Haushalt läuft schon jetzt am Limit»

Nur mit fairen Steuerabgaben der Unternehmen können Kantone und Gemeinden weiterhin eine gute Infrastruktur finanzieren.

Die USR III könnte für die Gemeinde Muttenz einen jährlichen Verlust von bis zu zwei Millionen Franken bedeuten. Muttenz ist in derselben Lage wie der Kanton Baselland. Beide müssen sparen, weil der öffentliche Haushalt schon jetzt am Limit läuft. Der Gemeindepräsident von Muttenz sagt, dass er als Vertreter der Gemeinde die USR III nicht verantworten kann. In eine ähnliche Richtung äusserte sich dieser Tage die «Mutter» der Reform, alt Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf. Dabei sehen beide die Reform durchaus differenziert: Die Schweiz muss handeln, weil die OECD die Gleichbehandlung für in- und ausländische Unternehmen verlangt. Diese Forderung ist parteiübergreifend unbestritten.

Das Problem dieser Steuerreform ist, dass die rechtsbürgerliche Mehrheit im Parlament den internationalen Druck zum Anlass genommen hat, das Unternehmenssteuerrecht umzubauen und mit neuen Privilegien für Firmen zu überladen. Schon während der Beratungen in der Kommission erklärte der Bundesrat, er werde im Falle des Scheiterns der Vorlage an der Urne rasch eine neue Vorlage unterbreiten. Tatsächlich verfügt er über alle Instrumente und Berechnungen, um eine verträgliche Steuerreform rasch nachzureichen. Wieso behauptet nun Bundesrat und Finanzminister Ueli Maurer, bei einem Nein müsse ganz von vorne begonnen werden? Mit der vorliegenden Steuerreform hat das Parlament das Fuder masslos überladen, insbesondere durch die zinsbereinigte Gewinnsteuer. Mit ihr können Firmen einen künstlichen Zins auf ihr Eigenkapital steuerlich abziehen. Die privaten Steuerzahlenden werden das nie können. Wenn der Souverän extreme Forderungen zurückweist, bedeutet das weder Scheitern noch Schaden für die Schweiz, sondern lediglich eine zweite Runde.

So funktioniert unser bewährtes politisches System. Dieses verlangt ausserdem, dass bei weitreichenden Vorlagen die Auswirkungen auf allen drei Staatsebenen berücksichtigt werden. Die Gemeinden wurden, anders als die Kantone, nie angehört, noch ihre Bedenken ernst genommen. Tatsache ist aber: Die Mindereinnahmen aus den Steuerabzügen werden die Gemeinden und die Firmen treffen, die ihr Domizil nicht wechseln können. Die KMU in diesem Land, die Gewerbetreibenden vor Ort. Mehr als die Hälfte der Gemeinden rechnet entweder mit Steuererhöhungen oder mit Leistungsabbau. Die Baselbieter Gemeinden haben gebundene Ausgaben bis zu 85 Prozent. Mindereinnahmen aus der Unternehmenssteuerreform können wir uns also schlicht nicht leisten. Dass der Baselbieter Finanzdirektor knapp drei Wochen vor der Abstimmung noch Zückerchen bei Krankenkassenprämien und Kinderzulagen verspricht und alternative Berechnungen der Steuerausfälle vorlegt, zeigt die steigende Angst der Bürgerlichen vor dem Scheitern der Vorlage; seriös ist das nicht.

Sollen wir die Standortvorteile unseres Landes regelrecht kaputtsparen? Bund, Kantone und Gemeinden rechnen mit mindestens 2,7 Milliarden Franken an Steuerausfällen. Leere Haushaltskassen lösen weder Investitionen noch nachhaltiges Wachstum aus. Wollen wir unsere Standortvorteile wie die gute Gesundheitsversorgung erhalten, braucht es Steuererträge, die von Unternehmen auf Basis ihrer Finanzkraft gemeinsam erbracht werden.