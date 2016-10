Am 28. September genehmigte die Oberwiler Gemeindeversammlung mit 118 zu 94 Stimmen einen Kredit von einer Million Franken für die Planung von Eisweiher Plus. Damit sollen zwischen Marbach und Birsig, wo sich derzeit Sportplätze befinden, ein öffentlicher Park und mehrere hundert Wohnungen entstehen.

Doch ob die Planung dieses acht Fussballfelder grossen Jahrhundertwerks wirklich losgeht, sollen die Stimmberechtigten an der Urne entscheiden können. Das finden zumindest die Stimmbürger, die jetzt das Referendum ergriffen haben. Sie befürchten, die 500 zusätzlichen Einwohner würden «zu beträchtlichem Mehrverkehr im Quartier und in Oberwil insgesamt» führen. Weiter müsse der neue Standort für die Sportanlagen sichergestellt sein, bevor man deren Platz für Eisweiher Plus beanspruche. Zudem solle man im Talboden mindestens ein Fussballfeld erhalten, auch für einen neuen Pausenplatz brauche es Platz.

Für das Zustandekommen des Referendums sind 500 Unterschriften nötig. Zeit dafür hat das Referendumskomittee bis 30 Tage nach der Beschlussfassung durch die Gemeindeversammlung, also bis Ende Oktober. (mec)