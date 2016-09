Gross ist die Freude bei den Regierungen beider Basel und der Universität über das neue Biozentrum. Beim 327-Millionen-Bau auf dem Basler Schällemätteli-Areal handelt es sich um das mit Abstand grösste von beiden Basel gemeinsam finanzierte Bauprojekt. Zudem ist das Biozentrum der erste von Stadt- und Landkanton realisierte Neubau für die gemeinsame Universität. Das erste Projekt könnte zugleich das letzte sein – zumindest das Letzte, das von beiden Kantonen paritätisch finanziert wird.

Das Biozentrum kostet Baselland netto rund 130 Millionen Franken. Alleine im laufenden Jahr steckt der klamme Landkanton 31 Millionen in das Prestige-Objekt. «Es ist offensichtlich, dass sich Baselland solche Investitionen nicht mehr leisten kann – schon gar nicht paritätisch.» Das sagt der Bottminger SVP-Landrat Hanspeter Weibel. «Unglücklicherweise» habe Baselland dem Kanton Basel-Stadt, der damals finanziell in der Klemme steckte, mit langjährigen und substanziellen Verpflichtungen zur Uni geholfen, führt Weibel aus. Heute stecke Baselland – auch wegen der hohen Transferzahlungen in die Stadt – in einer ungemütlichen Situation und müsse laufend die Differenz bei der eigenen Bevölkerung einfordern, etwa durch den Abbau staatlicher Leistungen.

Ziel der Regierung «zu bescheiden»

Die Baselbieter SVP fordert deshalb Entlastungen bei der gemeinsamen Universität – und zwar nicht «nur» bei Investitionen wie dem Biozentrum, sondern auch bei den laufenden Ausgaben. Die beiden Kantonsregierungen verhandeln derzeit hinter den Kulissen über den Uni-Leistungsauftrag für die Jahre 2018 bis 2021. Im Frühjahr 2017 soll eine Vorlage in die Parlamente kommen. Aktuell bezahlt Baselland im Rahmen des Leistungsauftrags rund 160 Millionen Franken pro Jahr an die Universität. «Der Beitrag unseres Kantons ist aus Sicht der SVP um 50 bis 70 Millionen Franken zu hoch», sagt Weibel. Eine Kürzung in dieser Höhe bedeutete wohl den Abschied von der paritätischen Finanzierung. Denn die Basler Regierung ist zwar gemäss 80-Millionen-Deal mit Baselland bereit, im Hinblick auf den Leistungsauftrag Sparpotenzial auszuloten. Dieses dürfte aber nie und nimmer in der Höhe der SVP-Forderung liegen.