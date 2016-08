SP-Landrat Schweizer sieht sich von der «Schweiz am Sonntag» zwar nicht falsch zitiert, aber falsch verstanden: Die zusätzlichen Mittel, die der Kanton dank höheren Abopreisen generiere, sollen laut Schweizer in den Erhalt gefährdeter öV-Linien gesteckt werden. Damit werde die politische Akzeptanz sowohl der U-Abo-Vorlage als auch des 8. öV-Leistungsauftrags des Kantons erhöht, erklärt Schweizer. Im Leistungsauftrag 2018–2021 sind vor allem im Oberbaselbiet zahlreiche Abbaumassnahmen vorgesehen. Schweizers «Wink an die Regierung», wie er es nennt, stellt zwar eine neue Idee in der laufenden öV-Debatte dar. Von einem Kompromiss kann freilich keine Rede sein – schliesslich will die Regierung die zusätzlichen Mittel durch den Preisaufschlag nicht in unrentable Bahn- und Buslinien stecken, sondern einsparen.

Eine ähnliche Haltung wie Schweizer vertritt dessen Landrats- und Parteikollege Martin Rüegg, der wegen seiner vermeintlichen Zustimmung zum Kompromiss bei den Genossen ebenfalls in Erklärungsnotstand geraten ist: «Am U-Abo gibts nichts zu rütteln», sagt Rüegg. Er könne sich zwar Tarifanpassungen vorstellen, doch müssten diese mit einem Leistungsausbau verbunden sein. So sei etwa vor wenigen Jahren parallel zu einer moderaten Erhöhung der U-Abo-Preise der Nachtzuschlag abgeschafft worden. Eine Attraktivitätssteigerung könnte auch eine Ausweitung des TNW-Geltungsbereichs darstellen, führt der Gelterkinder SP-Landrat aus.

«Muss-Formulierung ist nötig»

Der Liestaler Stadtpräsident Lukas Ott – er präsidiert das Initiativkomitee – findet zwar, dass Kompromissvorschläge zum Fortbestand des U-Abos kein Tabu darstellen dürften, sofern sie zumutbar für Jugendliche, Wenigverdienende und Familien seien. Allerdings fordert er, dass die Regierung nun zuerst über die Initiative «Ja zum Abo» abstimmen lässt – ohne Gegenvorschlag. Die Initiative fordert, dass die heutige Kann-Formulierung zur Gewährung von Subventionen ans U-Abo durch eine Verpflichtung ersetzt wird. «Die Muss-Formulierung ist in Anbetracht des Angriffs auf das Erfolgsmodell U-Abo seitens der Regierung dringend nötig.» Ein Kompromiss – etwa zur Höhe der Subventionen – könnte laut Ott nach dem Volksentscheid immer noch diskutiert werden.