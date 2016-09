Die Verdichtung in Reinach Nord schreitet voran: An seiner Sitzung vom Montagabend beschloss der Einwohnerrat den Quartierplan Oerin samt Quartierplanreglement. Im Norden der Gemeinde sind 140 neue Mietwohnungen vorgesehen, weitere Quartierpläne sind in der Pipeline.

Die Beschlussfassung erfolgte zwar einstimmig, doch die Sache bleibt kontrovers. Zu reden gab im Ortsparlament unter anderem die Parkplatzfrage: Bei der Überbauung Oerin sind 118 Parkplätze plus Besucherparkplätze geplant, was 0,7 Parkplätzen pro Wohnung entspricht. Der Schweizerische Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute (VSS) empfiehlt eine höhere Zahl: Die gesamtschweizerische VSS-Norm liegt bei 1,1 Parkplätzen. Nach kantonalem Recht wären sogar 1,3 Parkplätze pro Wohnung oder mehr vorgeschrieben. Laut kantonaler Verordnung zum Raumplanungs- und Baugesetz kann jedoch die Baubewilligungsbehörde «in besonderen Fällen» und nach Anhörung des Gemeinderats die Zahl der vorgeschriebenen Plätze herabsetzen. Dies ist bei den «Oerin»-Plänen offensichtlich geschehen.

Gleich zwei Gutachten bestellt

«Für die Bau- und Umweltkommission ist es nicht verständlich, wieso sowohl der kantonale Wert als auch die VSS-Norm im Falle des vorliegenden Quartierplans so stark unterschritten wird», sagte Irène Kury (FDP), Präsidentin der Kommission. Die Forderung nach weniger Verkehr sei aus ökologischer Sicht zwar zu begrüssen, jedoch könne dies nur in Kombination mit einem Mobilitätskonzept verwirklicht werden. «Ansonsten wird das Quartier durch Parkplatz-Suchverkehr zusätzlich belastet», befürchtete Kury.

Gemeindepräsident Urs Hintermann (SP) entgegnete auf die Bedenken Kurys, dass man sich in einem Dilemma befinde: «Einerseits fordert die Bau- und Umweltkommission, die Verkehrsbelastung möglichst tief zu halten. Andererseits will sie mehr Parkplätze – das ist ein Widerspruch.»

Auch Anwohner hatten sich an öffentlichen Informationsveranstaltungen wiederholt kritisch zur Verkehrsfrage geäussert. Sie befürchten, dass das Quartier den erwarteten Mehrverkehr nicht schlucken könne. Die Gemeinde liess daraufhin zwei unabhängige Gutachten erstellen, welche die Verkehrsverträglichkeit der angedachten Quartierplanungen bestätigten. Die Gutachten waren auch Gegenstand der Ratsdebatte vom Montagabend.

Die Bau- und Umweltkommission hielt die Analysen zwar für glaubwürdig, setzte aber in ihrem Bericht dennoch ein grosses Fragezeichen hinter die Quartierverträglichkeit des Zusatzverkehrs. «Trotz der beiden unabhängigen Verkehrsgutachten bleiben grosse Zweifel an der Bewältigung des Verkehrsaufkommens, insbesondere bei den Tramübergängen», sagte Irène Kury. Den Anwohnern werde ein grosses Mass an Verständnis abverlangt.

Die Fraktionen teilten die Einschätzung der BUM-Präsidentin, plädierten aber für eine Kompromisslösung. «Die einfachste Lösung wäre, wenn wir einfach gar nicht bauen», sagte etwa Adrian Billerbeck (SVP). «Aber das geht natürlich auch nicht. Dieser Quartierplan ist in unseren Augen ein guter Kompromiss.»