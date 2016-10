Vieles deutet darauf hin, Swissterminal versuche, das Gateway Basel Nord zu verhindern. Vermittelt man in Bundesbern den Eindruck, man sei sich in Basel nicht einig, könnte dies heissen, dass man am Schluss weder ein Terminal in Basel Nord noch in Weil bekommt. Was würde das bedeuten?

Das möchte niemand. Wir benötigen in der Region eine gute Logistik-Infrastruktur, um die Bedürfnisse der Schweizer Wirtschaft zu befriedigen. Das ist auch unser Interesse. Ich bin aber überzeugt, dass man Weil in eine Gesamt-Entwicklung mit einbeziehen muss.

Im Konflikt um den richtigen Terminalstandort wird diskutiert, mit welchem Wachstum man beim Containerverkehr rechnen muss. Was sind Ihre Prognosen?

Das Containerwachstum wurde früher sehr hoch eingeschätzt. Aus der Branche heraus sehen wir, dass dies aktuell nicht zutrifft.

Was sind die Gründe?

Einerseits haben sich die Warenströme verändert, unter anderem wegen der Deindustrialisierung. Man hat auch andere Absatzkanäle: Für den Onlinehandel stehen die Verteilcenter oft in Deutschland. Die Pakete für die Endkunden kommen dann auf der Strasse oder der Bahn, die Übersee-Container erreichen die Schweiz gar nicht mehr.

Verdrängt die Digitalisierung den Container?

Was es für die Logistik heisst, wenn Produkte mit 3-D-Druckern direkt vor Orte produziert werden, wissen wir noch nicht. Offen ist auch, wie sich in der Folge die globalen Warenströme entwickeln: Wird Osteuropa als Produktionsstandort wieder wichtiger als Fernost? Hinzu kommt der Ausbau der Südhäfen: Kommen längerfristig mehr Container über die Häfen bei Genua? Solche Überlegungen muss man mit einbeziehen, wenn unter anderem mit Steuergeldern in Infrastruktur investiert wird, die über Generationen hinweg bestehen soll.

Wollen Sie deswegen in das Terminal in Weil investieren, anstatt sich an Basel Nord zu beteiligen?

Dort kann mit relativ geringen Investitionen eine Anlage gebaut werden, welche die notwendige Flexibilität bietet, um auf Veränderungen des Markts reagieren zu können.

Die Vertreter von Basel Nord argumentieren, nur durch Bündelung der Warenströme sei eine Verlagerung auf die Schiene möglich.

Ich stelle fest, dass einerseits die Logistikbranche diesbezüglich eher skeptisch ist, wie viel sich effektiv auf die Bahn verlagern lässt. Letztlich wird der Preis definieren, wo die Warenströme durchfliessen. Andererseits macht die Volumen-Bündelung Sinn. Aber je grösser die Infrastruktur ist, die man an einem Ort baut, desto unflexibler wird man. Es ist sehr schwierig abzuschätzen, was wir in 20 oder 30 Jahren benötigen werden. Wir werden zwar weiterhin ein Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum verzeichnen. Doch wo und wie dannzumal die Warenströme in die Schweiz kommen werden, dazu gibt es grosse Fragezeichen.

Heisst dies, man soll wegen der unsicheren Prognosen lieber nicht mehr investieren?

Nein, überhaupt nicht: Ultra-Brag hat in den letzten zehn Jahren über 100 Millionen Franken in neue Infrastrukturen wie Silos und Umschlaganlagen investiert. Der grösste Teil dieser Investitionen erfolgte nach dem Umzug aus dem aufgehobenen Hafen St. Johann nach Birsfelden und in den Muttenzer Auhafen. Wir sind an allen drei Standorten der Schweizerischen Rheinhäfen vertreten und bewirtschaften rund 100 000 Quadratmeter Logistikfläche.

Es heisst, in der Logistik sei die Marge extrem dünn geworden.

Einerseits trifft dies zu. Andererseits ist sie ein Geschäft mit einem sehr starken Wandel. Wenn man da innovativ und schnell ist, gibt es Möglichkeiten, neue Dienstleistungen zu entwickeln.

Wie setzen sie dies um?

Wir erweitern unser Angebot und entwickeln Dienstleistungen, die nicht nur Transport, Umschlag oder Lagerhaltung umfassen, sondern auch darüber hinausgehende Logistik-Funktionen wie beispielsweise die Kommissionierung umfassen. So bewirtschaften wir im Auhafen bereits heute über 10 000 Palettenplätze mit über 3500 Artikeln. Die Ware geht dann direkt aus dem Hafen in die Verkaufsstellen.