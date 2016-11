Das Baselbieter Energiegesetz wurde total überarbeitet. Es enthält unter anderem konkrete Energiesparziele, Vorschriften im Neubaubereich, Bestimmungen zur Steigerung des Anteils erneuerbarer Energie, zur Energieplanung, zur Energieberatung, zu den Mustervorschriften der Kantone und zum Gebäudeenergieausweis der Kantone, zur Geothermie und zu Kraftwerksstandorten. Dieser unstrittige grosse Teil des Gesetzes wurde im Landrat so deutlich angenommen, dass es ohne Volksabstimmung Anfang 2017 in Kraft tritt.

1. Worüber wird denn abgestimmt?

Eine zentrale, aber umstrittene Neuerung des Energiegesetzes sieht vor, dass Baselland eine bis zum Jahr 2030 befristete neue Steuer auf fossiler Heizenergie einführt. Mit den Einnahmen will die Regierung die jährlich zur Verfügung stehenden Mittel des bisherigen Baselbieter Energiepakets verdreifachen. Damit werden Massnahmen gefördert, die den Energieverbrauch in bestehenden Gebäuden senken. Nur dieser Teil des neuen Gesetzes kommt am 27. November an die Urne.

2. Weshalb wird darüber in zwei getrennten Vorlagen abgestimmt?

Erstens erfordert im Kanton Baselland jede neue Steuer eine Verfassungsänderung. Diese muss zwingend vors Volk. Lehnt dieses die neue Energieabgabe ab, ist auch der entsprechende Artikel im neuen Energiegesetz hinfällig. Da man zweitens vermeiden wollte, dass damit das ganze Gesetz und somit jahrelange Detailarbeit zu den unbestrittenen Punkten gefährdet würde, hat der Landrat diesen Artikel als separate Vorlage ausgegliedert. Diese fand im Landrat eine weniger deutliche Zustimmung. So muss nun das Volk einerseits über die Verfassungsänderung abstimmen und andererseits über diesen Artikel im Energiegesetz.

3. Auf welche Energieträger will der Kanton die Abgabe erheben?

Bei einem Ja an der Urne werden Heizöl, Gas und Kohle mit maximal einem halben Rappen pro Kilowattstunde besteuert. Dies entspricht 5 Rappen auf den Liter Heizöl. Der Kanton verlangt die Steuer von den Liegenschaftsbesitzern. Diese werden sie via Nebenkostenabrechnung den Mietern belasten. Berechnungsgrundlage ist der selbst deklarierte Verbrauch, der per Stichprobe kontrolliert werden kann. Grossbetriebe und KMU können sich von der Steuer befreien, wenn sie sich verpflichten, ihren Energieverbrauch zu senken.

4. Weshalb ist es bisher ohne diese Steuer gegangen?

2010 hat der Landrat Mittel aus der allgemeinen Steuerkasse des Kantons für das Baselbieter Energiepaket bewilligt. Diese sollten bis 2019 reichen, sind aber voraussichtlich bereits vorher aufgebraucht. Angesichts der finanziellen Lage des Kantons soll nun die Energiepolitik anders finanziert werden.

5. Was passiert bei einem Nein zur Energieabgabe?

Das scheint derzeit offen: In der Debatte hat keine Partei die Absicht geäussert, einen neuen Kredit zulasten der Staatskasse zu beantragen. Andererseits sind die Bundeszuschüsse an die Sanierung der Gebäudehülle und andere Massnahmen davon abhängig, dass auch der Kanton Fördermittel aufbringt. Der Schlüssel ändert sich 2017 und wird sich mit der Energiestrategie 2050 des Bundes erneut ändern. Allgemein gilt aber: Ohne Kantonsgelder gibts auch keine Zuschüsse vom Bund.





6. Reicht ein Ja für die Klimaziele?

Dies lässt sich nicht abschliessend beantworten, da Heizungen nur eine von viele Klimagas-Quellen sind. Gemäss Auskunft aus dem Baselbieter Amt für Umweltschutz und Energie müssten die Massnahmen des überarbeiteten Energiegesetzes und des Baselbieter Energiepakets zusammen ausreichen, um das Schweizer Ziel des Kyoto-Protokolls – 20 Prozent weniger CO2-Ausstoss bis 2020 – zu erfüllen. Daraus lässt sich zwar im Umkehrschluss ableiten, dass bei einem Nein die Klimaziele verfehlt werden. Ob ein Ja aber reicht, das Ziel gemäss Pariser Klimakonferenz zu erreichen – die CO2-Emissionen halbieren bis 2030 –, darf man bezweifeln. Weitere Massnahmen sind zu erwarten.