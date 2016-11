Was ist der Fehler der Baselbieter Regierung?

Ich bin klar für die Fortsetzung des Univertrages. Wenn man aber eine Änderung will, dann muss man einen Plan vorlegen, wo die Uni Kosten reduzieren soll. Hier ist die Baselbieter Regierung in der Pflicht. Sie soll benennen, was die Folgen einer Reduktion des finanziellen Beitrages sind.

Es gibt die These, dass die Uni Druck auf die Baselbieter Regierung aufsetzen will. Teilen Sie diese Einschätzung?

Um es mal ganz liebevoll zu sagen: Eine solche Unterstellung finde ich unanständig. Die Uni kann gar nicht anders, als sorgfältig ihre Ressourcen zu planen. Das ist sicher keine Provokation.

Der 80-Millionen-Deal brauchte auch baselstädtischen Goodwill. Ist dieser nun verspielt, wenn die Basler ihre Bemühungen nicht fruchten sehen?

Ich will es umgekehrt sagen: Ich fände es ein wichtiges Signal, dass

die Baselbieter Regierung jetzt Planungssicherheit garantiert. Jener Teil der Trägerschaft, der den Beitrag kürzen will, ist weiss Gott in einer höheren Verantwortung. Basel-Stadt kann ja nicht einfach die Ausfälle kompensieren.

Die partnerschaftliche Trägerschaft von Basel-Stadt und Baselland ist Ihr Kind. Wie nehmen Sie die neusten Entwicklungen persönlich wahr?

Wenn ich mir vorstelle, was alles abgeschafft worden ist, was ich eingeführt habe – zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen, das macht man nie alleine – dann ist das für mich schon sehr schwierig. Der Kulturvertrag steht auf der Kippe, neuerdings will die Baselbieter Regierung den Schulkindern nicht mal mehr den Zolli-Besuch ermöglichen. Es ist für mich schwierig, mitanzusehen, wie vieles, was das Baselbiet mal mit Freude und Stolz eingeführt hat, weggerafft wird. Ich bin mir bewusst, dass ich auf diese Entwicklung auch emotional reagiere.