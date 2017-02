Schule nagt am Hungertuch

Zwei Votanten wehrten sich gegen den Antrag. Eine Frau meinte, den Vereinen werde schon die Infrastruktur kostenlos zur Verfügung gestellt und sie könnten im Mitteilungsblatt regelmässig Gratisinserate schalten. «Vereine sollten auch ohne Subventionen existieren können», schob sie nach. Alle müssten den Gürtel enger schnallen, stellte sich ein Stimmbürger gegen den Antrag. Dieser scheiterte dann knapp; 24 stimmten gegen eine Kürzung, 27 stellten sich hinter den Gemeinderat.

In der Bildung müssen weitere 12 000 Franken eingespart werden. Laut Gemeindepräsident Urs Casagrande erfolgten die Vorschläge von der Schulleitung in Absprache mit dem Schulrat. Dessen Präsident Patrick Zeller zeichnete ein düsteres Bild. Für die Bibliothek würden keine Bücher und keine neuen Medien mehr gekauft, kaputte Stühle würden geflickt. «Ersatzteile für defekte Hellraumprojektoren können keine gekauft werden, weil wir das dafür nötige Geld sparen müssen. Wir hoffen nun, dass wir mit Teilen von fünf Projektoren mindestens ein funktionstüchtiges Gerät hinkriegen», erklärte Zeller.

Mit einem Hammer wartete Casagrande zum Schluss auf: «Wir diskutieren hier darum, wie wir ein paar tausend Franken sparen können. Und just heute erhielten wir vom Kanton einen Brief. In diesem werden wir aufgefordert, in der Rechnung 2016 eine Rückstellung von 340 000 Franken zu tätigen für die Pensionskasse, und dies nur für Lehrer», machte der Gemeindepräsident seinem Unmut Luft.