Urs Streuli ist seit fast 32 Jahren verantwortlich für den Bereich Garten des Landwirtschaftlichen Zentrums Ebenrain (LZE) in Sissach. Ende Jahr geht der 64-jährige Agronom in Rente.

Herr Streuli, ist alles noch beim Alten, oder hat sich in den gut drei Jahrzehnten Ihrer Arbeit im Gartenbereich

etwas verändert?

Urs Streuli: Aus Sicht der Natur nicht viel – der Kopfsalat sieht nach wie vor rund und grün aus, die Wurzeln wachsen nach unten, der Regen kommt von oben, die Sonne geht im Osten auf. Veränderungen gabs hingegen sehr wohl im Umgang mit Umwelt, Natur und in der Ernährung. Da haben breite Kreise der Bevölkerung und auch der Wirtschaft eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht.

Wenn Sie die Vergangenheit mit der Gegenwart vergleichen, wo liegen die grössten Unterschiede?

Vor 32 Jahren galt die Verwendung von chemischen Spritzmitteln im Garten für die meisten Hobbygärtnerinnen und -gärtner als unbedenklich und somit normal. Auch die Möglichkeit, dank synthetischem Stickstoffdünger grosse Erträge zu erzielen, wurde allgemein als Fortschritt angesehen. Heute weiss fast jede und jeder um die unerwünschten Nebenwirkungen der Pestizide und des Kunstdüngers – und versucht im eigenen Garten möglichst ohne diese «trojanischen Pferde» auszukommen.

Welche Veränderungen gab es im Ebenrain-Garten? Sieht er heute in etwa gleich aus wie Mitte der Achtzigerjahre?

Zu Beginn meines Wirkens diente der Schulgarten ausschliesslich der Ausbildung der Bäuerinnen. Also Beete von vorne bis hinten, voll von nutzbaren Gewächsen. Doch das blieb nicht lange so, denn in den bäuerlichen Hausgärten wurde der Anbau von Gemüse und Salat zur Selbstversorgung bereits nicht mehr überall hochgehalten. Überhaupt verlor die Bäuerinnenausbildung rasch an Bedeutung, da die Frauen immer mehr im landwirtschaftlichen Bereich mitarbeiteten. Das führte dann auch zur Schliessung der Bäuerinnenschule.

In der Folge haben Sie das Angebot des Ebenrain-Gartens aufs Freizeitgärtnern ausgerichtet. Gibt es heute mehr Hobbygärtner als früher?

Ja, auf jeden Fall – und sei dies nur in ein paar Töpfen auf dem Balkon oder beim Hauseingang. Der Aspekt der Selbstversorgung ist bei vielen in den Hintergrund gerückt, wichtiger ist ein «grünes» Wohnzimmer, in welchem Erholung möglich ist.

Hat sich der Sandoz-Brand in Schweizerhalle vor 30 Jahren auch auf Ihre Tätigkeit ausgewirkt?

Die verheerenden Folgen des Brandes waren gerade in der Nordwestschweiz Grund zum Umdenken – auch bei Kollegen, die vorher mein Biogärtchen belächelt hatten. Ab da erfuhr ich anhaltende und jährlich zunehmende Unterstützung in meinem Auftrag und Bestreben, die Hobbygartenwelt näher zu einem Arbeiten mit der Natur zu bringen.

Sie haben während 20 Jahren am LZE das Fach Ökologie gelehrt. Hatte die Schweizerhalle-Katastrophe Folgen für die Gestaltung Ihres Unterrichts?

Es war sogar so, dass erst danach wirklich ein Fach Ökologie fest im Lehrplan verankert wurde. Darin versuchte ich, nicht so sehr auf Negatives hinzuweisen, sondern den angehenden Landwirtinnen und Landwirten zu zeigen, wie gross ihre Möglichkeiten sind, für Natur und Umwelt etwas Gutes zu tun und dass sich das auch rechnen kann.

Auf Ende Jahr werden Sie pensioniert. Wie sieht Ihre Zukunft aus? Werden Sie noch mehr Zeit im Garten verbringen?

Bhüetis nei! Nach so manchem Jahr Verantwortung für einen grossen, öffentlichen Garten möchte ich ein wenig mehr Unabhängigkeit geniessen. Garten wird trotzdem ein Thema bleiben, werde ich doch für eine schweizerische Biogarten-Organisation die Gartenberatung machen. Auch obliegt mir bereits seit einigen Jahren die Umgebungspflege in einem Feriendorf in den italienischen Alpen. Menschen jeden Alters der Natur näherzubringen, mache ich weiterhin gerne, sei es privat, an Schulen oder Altersnachmittagen. Und hoffentlich komme ich nun häufiger zum Segeln, Paddeln und Reiten.

Und wie geht es mit dem Ebenrain-Garten weiter?

In Zeiten des Sparens ist diese Frage sehr berechtigt. Die gute Nachricht: Es geht weiter! Den Garten selber wird zum Glück meine Mitarbeiterin Lisa Ritter auch in Zukunft hegen und pflegen, zusammen mit meinem Nachfolger, der sich hauptsächlich Gartenkursen und der Beratung widmen wird.

Sie werden für die bz weiter den Gartentipp verfassen. Verraten Sie schon, über welche Themen Sie nächstes Jahr schreiben?

Sonne, Mond, Planeten und Sterne. Denn wer gärtnert, befindet sich in einem kosmischen Rhythmus und Kräftefeld. Dies berücksichtigen viele Leute beim Gärtnern ganz instinktiv. Wer sich ein wenig bewusster in dieses faszinierende Gebiet einlässt, wird seinen Gartengenuss vertiefen können. Neben diesem Thema schwebt mir schon lange eine Serie vor zu selbst gesätem Sommerflor.