34 Patrouillen mehr

Im Grundsatz stimmt dem auch Isaac Reber zu. Selbst wenn aus Sicht der Polizeistrategie die Dinge eindeutig liegen: Dank der Postenschliessungen und des dadurch frei werdenden Personals wird die Baselbieter Polizei im Wochenschnitt 34 Zwei-Personen-Patrouillen mehr losschicken können. Wenn man diese Kapazität schwerpunktmässig einsetzt, dann werde dies völlig neue Einsatzmöglichkeiten ergeben, verspricht Kommandant Burkhard. Die bisherigen Erfolge im Kampf gegen den Kriminaltourismus (minus 30 Prozent im 2015) könnten konsolidiert und ausgeweitet, die Prävention verbessert und die Einsatzzeiten verkürzt werden. Gerade im Kampf gegen die Einbrecher seien die Abschreckung durch Strassenpräsenz und die mobilen Einsatzmöglichkeiten entscheidend.

Sicherheitspolizei-Chef Beat Krattiger verweist auf ein aktuelles Beispiel: Vor 14 Tagen gab es im Landkanton mit 50 Einbruchdiebstählen eine saisonale Spitze. Die Baselbieter Polizei reagierte mit einem Schwerpunkteinsatz, was die Zahl der Einbrüche in der vergangenen Woche auf «sehr niedrige» 15 Einbrüche senkte. Das Problem hierbei sei, dass mit den jetzigen Strukturen ein solcher Einsatzrhythmus nicht auf die Dauer aufrecht zu erhalten sei, ohne im Korps personellen Raubbau zu betreiben. Mit der neuen Organisation wird die Mobile Polizei zahlenmässig verstärkt und bildet zusammen mit dem Personal der übrig gebliebenen neun Posten das Patrouillen-Element.

Geringe Kriminalitätsrate

«Es ist noch nie ein Einbrecher auf einem Polizeiposten verhaftet worden», merkt Reber markig an. Zudem sei gerade im Bezirk Waldenburg die Kriminalität mit 2,4 Prozent aller im Landkanton begangenen Delikte die mit Abstand geringste. Im am stärksten belasteten Bezirk Arlesheim beträgt sie 63,2 Prozent. Die zehn Gemeinden mit der geringsten Kriminalitätsrate verfügen über keinen eigenen Posten, wirft Reber zugunsten der Postenschliessungen in die Waagschale. Doch davon lässt sich FDP-Gemeindepräsidentin Kaufmann nicht beeindrucken: «Die Kriminalität ist gerade darum bei uns so niedrig, weil unsere tüchtigen Polizisten das Dorfleben in- und auswendig kennen.» Ohne sie könnte die Kriminalität wieder zunehmen.

So richtig mag Kaufmann aber nicht mehr an die Rettung des eigenen Vier-Mann-Postens glauben – auch wenn Reber zugibt, dass es Gründe gibt, die Waldenburg zu einem Spezialfall machen. Fällt dort der Posten weg, gibt es im ganzen Bezirk keinen mehr. Gleichzeitig würde die Distanz zum nächstliegenden Posten in Liestal so gross wie nirgendwo sonst. «Vielleicht finden wir ja noch eine Zwischenlösung», vertröstet Reber im Hinblick auf die angekündigte Aussprache, die noch dieses Jahr stattfinden soll.