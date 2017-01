7 Bücher, 6000 Seiten, 53 000 Namen – so lässt sich das Resultat von 25 Jahren Flurnamenforschung im Kanton Baselland in Zahlen zusammenfassen. Am 28. April ist die Vernissage. «Wir sind in den letzten Zügen», sagt Philippe Hofmann, der seit etwas über acht Jahren zum Forschungsteam gehört.

Und es ist Zeit, das Büro, in welchem das erste umfassende Werk rund um die Flurnamen im Kanton entstanden ist, zu räumen. Es liegt unscheinbar in einem Wohnblock am Rande von Pratteln und wird vom fünfköpfigen Forschungsteam liebevoll «Flurestübli« genannt.

Alles, was sich dort befindet, muss jetzt raus. Darunter Büromöbel wie Tische, Stühle und Regale sowie stapelweise namen- und heimatkundliche Literatur. «Und auch die eine oder andere Trouvaille«, wie Hofmann verspricht. Darunter etwa Bücher zur Kantonsgeschichte von Karl Otto Gauss und ein komplettes Grimmsches Wörterbuch.

Interessierte haben am heute Montag nach dem Motto «Der Schnäller isch der Gschwinder» die Möglichkeit, solche Dinge zu erwerben. Am Tag darauf werden im «Flurestübli« dann zum letzten Mal die Lichter gelöscht.